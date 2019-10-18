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عالم

وزير مالية ألمانيا: يجب منع إطلاق عملة فيسبوك المشفرة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 07:21 م
جريدة الدستور
وكالات
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جدد وزير المالية الألماني أولاف شولتس اليوم الجمعة انتقاده لخطط فيسبوك لإطلاق عملاتها المشفرة ليبرا، وقال إنه يجب منع إطلاق عملة عالمية جديدة.

ومتحدثا إلى الصحفيين أثناء اجتماعات الخريف لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، نوه شولتس إلى تنامي القلق حيال مثل تلك "العملات المشفرة المستقرة" والمخاطر الدولية المحتملة التي تشكلها.

وقال إنه "متشكك للغاية" حيال خطط فيسبوك، مضيفا "سنراقب الوضع بعناية وبجميع الوسائل المتاحة لنا".

وأصدرت مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى تقريرا جديدا أمس الخميس يقول إنه يجب عدم السماح بإطلاق مثل تلك العملات الرقمية لحين التعامل مع المخاطر الدولية الكبيرة التي تشكلها.

وقالت مجموعة عمل تابعة لمجموعة السبع إن "العملات المشفرة المستقرة"، وهي عملات رقمية عادة ما تكون مدعومة بأموال وأصول تقليدية أخرى، قد تهدد النظام النقدي والاستقرار المالي في العالم.

وأغلب هذه التقنيات الناشئة لا يخضع للتنظيم في الوقت الراهن. وفي الوقت نفسه، قال شولتس إن من الواضح أن القطاع المالي بحاجة إلى تغييرات معينة.

وقال "هناك حاجة للإصلاح" لافتا إلى أن المدفوعات العابرة للحدود على وجه الخصوص يجب أن تكون أسرع وأقل تكلفة، لكن دون تعريض استقلالية الدول للخطر.


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