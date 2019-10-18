"قُبلات وسيلفي".. أغرب الصور من انتفاضة لبنان الناعمة

لليوم الثاني على التوالي تتواصل التظاهرات في كل ربوع لبنان، احتجاجًا على تعسف الحكومة في فرض الضرائب والفساد وإهدار المال.

ونشبت أعمال عنف متعددة في لبنان، واحتجاجات بين قوات الأمن والمتظاهرين، وهو ما دفع رئيس اللحكومة اللبنانية سعد الحريري للخروج بكلمة للشعب اللبناني اليوم في محاولة لتهدئته.

وفي ظل احتجاجات شهدت أعمال عنف، وحرقا لإطارات السيارات، وتخريبا للمحلات التجارية، لم تخلو الانتفاضة اللبنانية من مشاهد غريبة ما بين رومانسية وعاطفية ، وأخرى تعكس مواقف غريبة لأشخاص حرصوا على توثيق مشاركتهم في التظاهر بالتقاط السيلفي أمام النيران.

وفيما يلي نرصد أغرب الصور التي تم القتاطها من تظاهرات لبنان:-