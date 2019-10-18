الأردن وفنلندا يبحثان تعزيز التعاون المشترك

التقى الرئيس الفنلندي ساولي نينيستو، اليوم الجمعة، وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، الذي نقل له رسالة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، تمحورت حول تطوير التعاون الثنائي وتعزيز التعاون في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي تترأسه فنلندا.



وأفادت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) بأنه جرى خلال اللقاء استعراض آفاق التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية، وأجرى الصفدي ووزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو محادثات استعرضت فرص زيادة التعاون في المجالات الاقتصادية والسياحية والتعليمية بين البلدين.



واتفق الوزيران على تكليف فريقي عمل من الوزارتين لتحديد قطاعات التعاون المتاحة والتنسيق مع الوزارات الفنية لتحديد الخطوات التي يمكن اتخاذها لزيادة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والسياحي والتعليمي، كما استعرض الوزيران المستجدات الإقليمية وخصوصا تلك المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأزمة السورية والجهود المشتركة لمحاربة الإرهاب.



وثمن الصفدي موقف فنلندا الداعم لحل الدولتين ودعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأنروا)، مؤكدًا خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تمثل خرقا للقانون الدولي وتقوض حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وبالتالي فرص تحقيق السلام الشامل والدائم، مشددا على أهمية الموقف الأوروبي في الجهود السلمية في هذه المرحلة الخطرة.