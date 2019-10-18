"منيا القمح الصناعية بنين" تفوز بالمركز الأول فى مسابقة "فنى مبتكر" (صور)

حصلت مدرسة منيا القمح الثانوية الصناعية بنين، بمحافظة الشرقية، على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة "فني مبتكر" 2019 الموسم الثاني، تحت رعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.



وشاركت المدرسة في المسابقة بمشروع "Easy out machine"، بقيادة نادر حسين درويش، مدير وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل والمشرف على المشروع، وهند فايز، ميسرة الابتكار وريادة الأعمال، وكل من الطلبة إمام علي جمعة، وأحمد حسن الشافعي.



وأعرب نادر درويش، المشرف العام على المشروع، عن سعادته بحصوله على الجائزة، موضحًا أن المشروع يهدف إلى إنتاج ماكينة تعمل على تقشير الأسلاك الكهربائية المغطاة بطبقة من البلاستيك، حيث تقوم الماكينة بفصل البلاستيك بطريقة سريعة عن الأسلاك مما يسمح بإعادة تدوير المادة المصنعة للأسلاك الكهربائية، وكذلك مادة البلاستيك التي غالبًا ما يتم التخلص منها بالحرق مما يسبب أضرارًا بيئية وصحية عديدة.



وأضاف المشرف على المشروع، أن الماكينة ذات حجم صغير سهلة النقل وذات سعر مناسب مقارنة بالجدوى الاقتصادية والبيئية لتدوير مادة البلاستيك.



وأشار درويش، إلى أن هذا المنتج سوف يستهدف مستودعات الخردة وورش المحركات ومصانع الأسلاك الكهربائية ومصانع صهر النحاس من خلال التواصل المباشر مع أصحاب الأماكن المستهدفة.



واختتم درويش حديثه، أنه يخطط للتوسع في المشروع مستقبلًا عن طريق عمليات البيع والإنتاج لوجود قاعدة عريضة من المستهدفين.



يشار إلى أن قيمة الجائزة 25 ألف جنيه.