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مصر

تفاصيل انخفاض أسعار الدواجن فى الأسواق

السبت 19/أكتوبر/2019 - 02:29 ص
جريدة الدستور
عبدالناصرمحمد
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قال ثروت الزيني، نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، إن أسعار الدواجن المحلية انخفضت في الأسواق إلى ١٧ جنيهًا للكيلو في المزرعة، ويتم بيعه بـ ٢١ جنيهًا للمستهلك، وهو يسبب خسائر للمربين، بينما أسعار البيض في المزرعة بسعر ٣٢ جنيهًا للكرتونة وهو سعر التكلفة للمربي، وهو مايتطلب تفعيل قانون حظر تداول الطيور حية فورًا، وأن تفعيل التسويق المواوي لن ينجح إلا بتفعيل قانون منع التداول.

وأضاف نائب رئيس اتحاد منتجي الدواجن، في تصريح لـ"الدستور"، أن تفعيل القانون الخاص بالتداول حي لدى رئيس الوزراء، حيث إن الصناعة تحقق خسائر ولابد من تفعيل القانون كفرصة لعمل قيمة مضافة للسلعة المنتجة محليا، وأن تفعيل القانون سيشمل الدواجن المجمدة والمبردة، وذلك لمواجهة والسماسرة والتجار.

وأشار "الزيني" إلى أن القانون الخاص بحظر تداول الطيور حية يعمل على تخفيض حلقات التسويق والتداول ويوقف نزيف الخسائر لدى مربي الدواجن، مشيرا إلى أن إنقاذ الصناعة لن يأتي إلا بتفعيل عملية تداول الطيور حية.

وأوضح أن مصر أصبح لديها البنية التحتية والأساسية من مجازر وثلاجات لتنفيذ حظر تداول الطيور الحية، وأصبحت أفضل من عام ٢٠٠٩ و٢٠١٠ ، وقت بداية تنفيذ القانون بخمس أضعاف في الوقت الحالي، لافتًا إلى آلية تفعيل القانون أقرته كل الوزارات والجهات الحكومية وباشراف وزارة الزراعة من أجل وقف نزيف الخسائر للمزارع.

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