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رياضة

مضاعفة عقوبة ثنائى ملاكمة روسى بسبب تقرير صحفى

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:28 م
جريدة الدستور
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ضاعفت الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، اليوم الجمعة، فترة إيقاف اثنين من الملاكمين الروس استنادا إلى تقرير نشرته رويترز ذكرت فيه أن هذا الثنائي خاض نزالات رسمية خلال فترة الإيقاف الأول.

وقالت وكالة "رويترز"، في يوليو الماضي، إن الملاكم إسلام داشاييف والملاكمة إلينا توكارتشوك وهما من الملاكمين الهواة شاركا في بطولات رسمية العام الماضي رغم خضوعهما لإيقاف من الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات وهو ما تمنعه اللوائح الدولية.
وقالت الوكالة الروسية حينها إنها ليست على دراية بهاتين الحالتين ووعدت بالتحقيق في هذه المسألة، وقال مسئول في الاتحاد الروسي للملاكمة الذي أشرف على واحدة من هذه البطولات واعتمد نتائجها إنه لم يكن يعلم بإيقاف الملاكمين.
وقالت الوكالة الروسية إن داشاييف، الذي يخضع لعقوبة إيقاف لأربع سنوات منذ 2017 بسبب انتهاك قواعد المنشطات ومن بينها رفضه الخضوع لاختبار، تلقى عقوبة إضافية مدتها أربع سنوات تبدأ من مارس 2021.
وأضافت الوكالة أن توكارتشوك، التي تخضع لإيقاف لمدة عامين (من 28 نوفمبر 2017 إلى 27 نوفمبر 2019) بسبب سقوطها في اختبار للكشف عن مادة محظورة رياضيا، سيطبق عليها إيقاف جديد لمدة عامين سيبدأ في نوفمبر 2019.
ويحظر على الرياضيين الذين يخضعون لعقوبات إيقاف بسبب المنشطات المشاركة بأي شكل في بطولات أو مسابقات طبقا لقواعد الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (الوادا).
وفي حال انتهك أي رياضي هذه القواعد قد يتم مضاعفة عقوبة الإيقاف.
وتشير هذه الثغرات في نظام العقوبات تجاه ثنائي الملاكمة إلى أن روسيا، التي تقول إنها تجاوزت فضائح المنشطات التي عصفت بها في السابق، أخفقت في خلق ثقافة لمكافحة المنشطات يتم من خلالها الضرب بيد من حديد على المتلاعبين.
وباتت مشاركة روسيا في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو 2020 على المحك بعد أن وجدت الوادا تضاربا في بيانات معمل موسكو.
وذكرت رويترز في وقت سابق هذا العام أن طبيبا ومدربين اثنين في ألعاب القوى الروسية يخضعون جميعا لعقوبة إيقاف بسبب المنشطات لا يزالون يعملون مع الرياضيين.

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