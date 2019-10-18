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مصر

"الكهرباء": الحمل المتوقع اليوم 25 ألفًا و600 ميجاوات

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:26 م
جريدة الدستور
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قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال، أمس الخميس، وأن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الجمعة 25 ألفًا و600 ميجاوات مقابل 27 ألفًا و500 ميجاوات، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 20 ألفًا و700 ميجاوات.

وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فعلت عددًا من الخدمات التي تقدمها؛ لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، من خلال عدد من التطبيقات، سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.

وفعلت الوزارة خدمة الخط الساخن 121 منذ أغسطس 2016؛ حيث تلقى هذا الخط أكثر من 6 ملايين مكالمة من أغسطس 2016 إلى مايو 2019.
 
يأتي ذلك في إطار الإنجازات التي حققتها الوزارة، من خلال متابعة تطبيق الآليات المختلفة؛ لتيسير وتحسين طرق التواصل مع جمهور المشتركين لتلقى الشكاوى المختلفة والبلاغات والاستفسارات في إطار زيادة توعية المواطنين والمشتركين بما يتصل بدائرة اهتمامهم، وكذلك تطوير الخدمات المقدمة لهم وتسهيل طرق التواصل لمعرفة مشكلاتهم المختلف والوقوف على أسبابها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن.

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