البنك الدولى ومديرة صندوق النقد يشيدان بجهود مصر فى الإصلاح الاقتصادى

أشاد رئيس البنك الدولى، ديفيد مالباس، ومديرة صندوق النقد كريستينا جورجيفا، بجهود مصر في الإصلاح الاقتصادي والتشريعي، وتحسين مناخ الاستثمار، خاصة مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، الذي سبق أن اختاره البنك كأفضل مشروعاته تميزا على مستوى العالم.



جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الدولي، والتي مثلت مصر خلالها الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي.



وأكدت كريستينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أن مصر نجحت في وضع شبكة حماية اجتماعية لدعم ومساعدة المواطنين خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.



وأشاد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، بالنجاحات التي حققتها مشروعات الطاقة المتجددة، ومنها مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان، موضحا أن الإصلاحات التي نفذتها مصر في مجال الطاقة فتحت الباب أمام أقوى استثمارات القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن محطة الطاقة الشمسية في بنبان، جذبت الكثير من الاستثمارات، وهذا يبين دور الإصلاحات فى مجال الطاقة.