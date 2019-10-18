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رياضة

أندية تبدى قلقها من فكرة وجود مسابقة قارية ثالثة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 06:03 م
جريدة الدستور
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قال لارس كريستر أولسون، رئيس رابطة بطولات الدوري الأوروبية لكرة القدم، اليوم الجمعة، إن بعض الأندية أبدت قلقها من جدوى استحداث مسابقة أوروبية جديدة سيطلق عليها اسم الدوري الأوروبي 2 وستنطلق اعتبارا من 2021.

واستضافت الرابطة، التي تضم 32 رابطة دوري محترفين من 25 دولة أوروبية، اجتماعا في لندن، أمس الخميس، قالت إنه تم بمشاركة 201 من الأندية لمناقشة مستقبل البطولات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).

وتم تأكيد حدوث تغيير واحد يتعلق بتقليص عدد الأندية في الدوري الأوروبي من 48 فريقا في دور المجموعات إلى 32 فريقا اعتبارا من 2021 كما سيتألف دور المجموعات في بطولة الدوري الأوروبي 2 من 32 فريقا.

لكن أولسون قال إن بعض الأندية تشعر بالقلق من إمكانية نجاح هذه البطولة الثالثة على المستوى القاري.

وأوضح أولسون للصحفيين "الأندية تشعر بخطورة لأن المباريات إذا لم تكن مهمة ستواجه صعوبة في حشد الجماهير في الملاعب وبالتالي تنخفض الإيرادات. إذا استحدثنا بطولة ثالثة فإن الأندية ستخسر أموالاً وهذا يعني أن البطولة سيكون لها نتائج عكسية".

وأضاف "كنا نقول ونعترف دائما بأن وجود بطولة أوروبية ثالثة أمر جيد، أمس فقط أعربت الأندية عن مخاوفها، لهذا السبب علينا أن ندرس الأمر وإن كانوا على صواب أم لا".

وأكد أولسون مجددا أن رابطة بطولات الدوري الأوروبية تعارض أي تغيير في شكل البطولات القارية، والتي تتضمن خوض الفرق المزيد من المباريات القارية على حساب المباريات المحلية.

وهذا من شأنه أن يخلق حالة من الصدام مع اتحاد الأندية الأوروبية برئاسة أندريا أنييلي رئيس يوفنتوس الذي لا يخفي سعيه لتنظيم مزيد من المباريات الأوروبية من أجل مشاركة أوسع للأندية.

وقال أولسون: "نرى أن جدول الالتزامات لا يسمح بإقامة مزيد من المباريات، لا نريد خفض عدد الأندية في البطولات المحلية.

وأضاف: "نرى أن طريقة تنظيم البطولات المحلية شأن داخلي بحت.. ولا يجب لمؤسسة دولية أن تتخذ قرارًا بهذا الخصوص، ولهذا نرى أن عدد المباريات مناسب بصورته الحالية".

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