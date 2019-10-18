الحريرى يمهل الحكومة 72 ساعة لتهدئة الشارع اللبنانى أو التنحى

أمهل سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، الحكومة اللبنانية 72 ساعة للخروج بحلول مقنعة لتهدئة الشارع اللبناني، ووضع مخطط الإصلاح ووقف الفساد.



وقال الحريري، في كلمة له اليوم على خلفية انتفاضة الشارع اللبناني ضد الفساد، : "إنه إما أن نصل إلى انتقال سلمي ويتم تسليم زمام الأمور، أو يتم تطبيق حلول للشارع اللبناني".



وتابع: "مهما كان الحلّ لم يعد لدينا وقت، وأنا شخصيًا أعطي نفسي وقتًا قصيرًا، ويجب أن يُعطي شركاؤنا في الوطن جوابًا صريحًا يقنعني ويقنع المجتمع الدولي والشارع اللبناني للإصلاح ووقف الهدر والفساد"



واستكمل: "المهلة قصيرة جدّا أى 72 ساعة".

