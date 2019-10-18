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الإمارات تحذر مواطنيها من السفر إلى لبنان
الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:55 م
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حذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي، اليوم الجمعة، مواطني الدولة من السفر إلى لبنان حتى إشعار آخر نظرا للأحداث والتطورات الأمنية الأخيرة.
ودعا وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد بالهول -وفقًا لوكالة الأنباء الاماراتية "وام"، المواطنين الإماراتيين الموجودين في الجمهورية اللبنانية إلى المغادرة وإلى التواصل مع سفارة في بيروت في حال حاجتهم لترتيب عودتهم إلى البلاد.
ودعا وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي خالد بالهول -وفقًا لوكالة الأنباء الاماراتية "وام"، المواطنين الإماراتيين الموجودين في الجمهورية اللبنانية إلى المغادرة وإلى التواصل مع سفارة في بيروت في حال حاجتهم لترتيب عودتهم إلى البلاد.