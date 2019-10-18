سعد الحريري: نحتاج إصلاح اقتصادي وتشريعي شامل لتغيير قوانين الستينات

قال رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إنه منذ 3 سنوات يحاول أن يبحث عن حلول لمشكلات الشارع اللبناني، موضحًا أنه أكد لكل شركاء الوطن اللبنانيين أن لبنان فرضت عليه ظروف أكبر من إرادته.

وأوضح في كلمة له اليوم، على خلفية الانتفاضة التي تجتاج الشارع اللبناني احتجاجا على فرض الضرائب والفساد، أن لبنان ينفق كل عام أكثر من حجم إيرادته السنوية، مشيرا إلى أن الكهرباء تكلف الدولة اللبنانية كل عام 2 مليار دولار، وكذلك الرواتب 2 مليار دولار.

واستكمل أن الحل الوحيد هو تقليل الفارق بين الإيرادات والمصروفات، والعمل على إعادة النمو للاقتصاد اللبناني، لافتا إلى ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية تشمل تغيير القوانين الحاكمة للاقتصاد اللبناني.

وواصل أنه لا يمكن أن نكون في عام 2019، ونعمل بقوانين الستينات حتى الآن .