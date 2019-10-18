توقيع خريطة الطريق بين حكومة السودان والحركة الشعبية

قسمت خريطة الطريق للمفاوضات بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية– شمال جناح عبدالعزيز الحلو" التي وقعت اليوم الجمعة، بين الوفدين في جوبا، قضايا التفاوض، إلى ثلاثة ملفات، هى: الملف السياسي، والملف الإنساني، وملف الترتيبات الأمنية.



ووقع خريطة الطريق عن حكومة السودان عضو مجلس السيادة الفريق الركن شمس الدين كباشي، وعن الحركة الشعبية الأمين العام عمار آمون دلدوم، كما وقعها، كشاهد، رئيس لجنة الوساطة مستشار رئيس جنوب السودان توت قلواك.



وأكد عضو مجلس السيادة المتحدث الرسمي باسم وفد الحكومة المفاوض محمد حسن التعايشي، أن الإرادة الصادقة التي تتحاور بها الحكومة، والإدراك العميق لطبيعة مشاكل السودان، ساهم في التوصل إلى هذا الاختراق الكبير في المفاوضات.



وأشار التعايشي إلى أن الاختراق، الذي حدث اليوم، ليس غريبا على حكومة تحمل أجندة الثورة، موضحا أن السرعة التي تم بها توقيع خريطة الطريق اليوم، تمثل دليلا على رغبة الأطراف المتفاوضة فى إنهاء الحرب، وبناء دولة ديمقراطية ومتقدمة.



من جانبه، قال رئيس لجنة الوساطة توت قلواك، إن الشعب السوداني يقترب من تحقيق السلام، معتبرا أن التوقيع الذى تم اليوم، يعد اختراقا كبيرا فى عملية السلام، مؤكدا استمرار الحوار مع الحركة غدا.



من جهته، قال المتحدث باسم "الحركة الشعبية – شمال" الجاك محمود الجاك، إن إعلان المبادئ الذى تم التوقيع عليه يشكل خارطة الطريق التي تحكم التفاوض فى المستقبل، مشيرا إلى أن الحوار سيتواصل غدا وفقا لخارطة الطريق الموقعة اليوم.