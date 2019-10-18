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رياضة

بروس يشيد بالشاب لونجستاف ويُلمح لوضعه فى التشكيلة أمام تشيلسى

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:36 م
جريدة الدستور
وكالات
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قال ستيف بروس، مدرب نيوكاسل يونايتد اليوم الجمعة، إن لاعبه الشاب ماثيو لونجستاف أنعش التشكيلة عقب تألقه في مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمام مانشستر يونايتد.

ويحتل نيوكاسل المركز 16 بثمانى نقاط من ثمانى مباريات لكنه اكتسب دفعة معنوية كبيرة عقب الفوز على مانشستر يونايتد بفضل هدف الفوز الذي أحرزه لونجستاف خريج أكاديمية النادي.

وقال بروس في مؤتمر صحفي اليوم: "لا أعتقد أني رأيت مشاركة أولى في الدوري كهذه، ليس فقط لأنه سجل هدفًا لكن بسبب طريقة لعبه طيلة المباراة، كان رائعًا، "دورنا الآن مساعدته ورعايته، يمتلك مستقبلا كبيرا عقب هذه البداية الرائعة".

وعن مواجهة تشيلسي، صاحب المركز الخامس، غدًا السبت، أشار بروس إلى أن لونجستاف 19 عاما، قد يحصل على فرصة أخرى للتألق في ستامفورد بريدج.

وأضاف "منذ يومه الأول كان يلح في المشاركة كما لو كان يسأل "متى سأشارك‭‭؟‬‬" كيف يمكنني أن أتركه بعيدا عن التشكيلة (أمام تشيلسي)؟".
ويأمل بروس أن يبذل النادي كل ما في وسعه لإبقاء اللاعب لفترة طويلة وكذلك شقيقه الأكبر شون (21 عامًا) الذى ربطته تكهنات باحتمال الانتقال إلى مانشستر يونايتد قبل انطلاق الموسم.

وتابع المدرب "هذا الأمر يتجاوز اختصاصي، لكننا لا نريد أن نخسر أفضل اللاعبين، لذلك أثق في أننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق هذا الهدف، وكذلك بالنسبة لشقيقه شون وهو أمر مهم للغاية.
"نناقش المسألة مع النادي حاليًا، وأثق أننا سنحسم الأمر خلال الأسبوعين المقبلين".

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