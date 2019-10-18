يونكر: وقف محادثات انضمام دول غرب البلقان للاتحاد الأوروبي خطأ تاريخي

قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، إن مأزق قادة الاتحاد الأوروبي بشأن بدء محادثات الانضمام للاتحاد الأوروبي مع مقدونيا الشمالية وألبانيا يمثل "خطأ تاريخيًا".

وأضاف يونكر- في ختام القمة التي استمرت يومين في بروكسل اليوم الجمعة- والتي فشل فيها زعماء الاتحاد الأوروبي في إصدار موقف مشترك بشأن هذه المسألة "إذا أراد الاتحاد الأوروبي أن يحظى بالاحترام في جميع أنحاء العالم، فعليه أن يفي بوعوده".

وحث رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، تيرانا وسكوبي على "عدم الاستسلام مطلقًا" فيما يتعلق بتطلعاتهما للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وقال "لقد اجتاز البلدان الاختبارين ؛ لا أستطيع أن أقول هذا عن الدول الأعضاء بتكتلنا".

وأضاف توسك إن الغالبية العظمى من عواصم الاتحاد الأوروبي تؤيد بدء المحادثات، الأمر الذي سيؤدي إلى سنوات من المفاوضات حول العضوية في نهاية المطاف.

وعارضت فرنسا هذه الخطوة، بدعم من الدنمارك وهولندا.