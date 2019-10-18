ماكرون: التدخل العسكرى التركى فى شمال سوريا حماقة

أعلن الرئيس الفرنسي أنه سيلتقي برفقة المستشارة الألمانية ورئيس الوزراء البريطانى قريبًا، مع الرئيس التركى، بشأن العملية العسكرية التركية التى تنفذها أنقرة ضد الأكراد في شمال سوريا.



واعتبر ماكرون في كلمة ألقاها، اليوم الجمعة، أمام البرلمان الأوروبي ببروكسل: أن التدخل التركي في سوريا حماقة، مشيرًا إلى أن تركيا ستكون المسئولة حال نهوض تنظيم (داعش) الإرهابى من جديد.



وأوضح الرئيس الفرنسى أنه سيستغل قمة لحلف شمال الأطلسى في لندن في ديسمبر المقبل لمواجهة الرئيس التركي رجب طيب أرودغان بخصوص العملية، وقال إن الشرق الأوسط منطقة استراتيجية لأوروبا و"علينا إعادة بناء قدرة عسكرية ذاتية هناك".

