مصرع 4 أشخاص في تصادم ناقلة نفط بسيارة بباكستان

لقي 4 أشخاص مصرعهم، اليوم الجمعة، في حادث تصادم على طريق سريع بالقرب من منطقة (كلات) بإقليم (بلوشستان) الباكستاني.



وذكرت قناة (سماء تي في) الباكستانية، أن الحادث وقع على بعد حوالي 50 كيلومترا من منطقة (كلات) بعدما اصطدمت ناقلة نفط بسيارة قادمة من الاتجاه المعاكس، مضيفة أن حريقا اندلع في سيارتين عقب وقوع الحادث؛ ما أدى إلى مصرع ثلاثة أشخاص في موقع الحادث، فيما لقي شخص رابع مصرعه في المستشفى متأثرًا بجراحه.

