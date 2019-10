عمر عطية.. أول مصري يفوز بجائزة مهرجان "Plural+" الدولي لأفلام الشباب

من هو "عمر عطية"؟









فيلم "لدي سر"

جائزة "Plural plus" الدولية









فاز المخرج المصري الشاب عمر عطية، بجائزة مهرجان "plural plus" الدولي لأفلام الشباب، التي تجسد أزمة ما داخل المجتمع، مثل الهجرة، أو التنوع وتقبل الاختلاف، ومكافحة إرهاب الغرباء.وحصل عطية على الجائزة عن فيلمه "I Have a secret"، "لدي سر"، لتأثيره في المجتمع ومشكلة المعاملات السيئة تجاه النساء.ويحمل عطية الجنسية البريطانية، بجانب جنسيته المصرية التي تقدم بها إلى الجائزة، ويبلغ 21 عامًا، ودرس داخل إحدى المدارس الخاصة في مصر، ويدرس حاليًا في عامه الأخير لدى جامعة "دي مونتفورت" بإنجلترا، وتقوم دراسته على الأفلام، والكارتون (Animation)، ويعمل على صنع هذه الأنواع من الأفلام منذ أن كان 5 سنوات.ويتسلم عطية جائزته في 13 نوفمبر المقبل، عن فلمه القصير "لدي سر"، وسط احتفالية ضخمة للمنظمة التي تقدم الجائزة، في ولاية نيويورك الأمريكية.وطالب فيلم "لدي سر"، النساء اللاتي يتعرض للإيذاء بعدم الشعور بالخجل أو الإحراج، أو إخفاء عواطفهن بداخلهن، إضافة إلى أنه مأخوذ من قصص حقيقة لنساء تعرضن لمثل هذه المواقف.ويحكي الفيلم عن فتاة تتعافى من تعرضها لسوء المعاملة، وتحاول أن تعيش حياة دون خوف أو خجل، وتبدأ إدراك أن ماضيها لا يحدد مستقبلها.و"Plural plus" مهرجان دولي للشباب للفيديو والأفلام القصيرة، بالتعاون مع منظمة تحالف الحضارات "UNAOC" التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة الهجرة الدولية "IOM"، إضافة إلى 50 منظمة وجهة أخرى.ويقدم فيه فيديوهات أو أفلام قصيرة عن قضايا اجتماعية في البلد الذي يتقدم منها المتسابق، مثل قضايا الهجرة أو كيفية الاندماج الاجتماعي أو مكافحة الخوف من الغرباء، واحترام التنوع الثفافي.وأطلق المهرجان منذ عام 2008، ويمنح جوائز وفرص عمل لأكثر 20 مقطع فيديو كل عام، ويتم اختيار الفيديو الفائز بناء على مدى تأثيره اجتماعيًا.ويشترط المهرجان أن تكون مدة الفيديو 5 دقائق كحد أقصى، وتقبل أنواعًا مختلفة من المواد مثل الأفلام الوثائقية، والرسوم المتحركة، على أن يكون هدفها التفكير بطريقة بناءة لقضايا المجتمع الضرورية، وأن تكون بأي لغة مع الحفاظ على ترجمتها للإنجليزية.وتشمل المسابقة 3 فئات عمرية، تبدأ من سن 12 عامًا حتى 25 عامًا، ويتم اختيار الفيديوهات للفوز بالجائزة من كل فئة في المجالات المختلفة، فيما يتم اختيار فيديو أو فيلم واحد فقط للفوز بجائزة عن مجال مكافحة إرهاب الغرباء، ويقام حفل سنوي لتسليم الجوائز في "نيويورك".