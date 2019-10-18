الجمعة 18 أكتوبر 2019 الموافق 19 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

رياضة

منتخب الناشئين يحرز 4 ذهبيات ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:26 م
جريدة الدستور
أ ش أ
طباعة
حصد لاعبو المنتخب الوطني للناشئين لتنس الطاولة 4 ذهبيات فى منافسات الفرق ببطولة مصر الدولية التي تقام حاليا بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ تحت رعاية الدكتور صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء وتحت إشراف الاتحاد المصرى للعبة برئاسة معتز عاشور، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.

تشارك في منافسات البطولة 12 دولة هي: (تايوان، السعودية، روسيا، التشيك، لبنان، البحرين، الهند، بولندا، انجلترا، أوكرانيا، تونس، مصر) ومنتخب إفريقيا بعد اعتذار نيجيريا.

وحصل المنتخب القومى على الذهبيات الأربع فى منافسات 18 سنة أولاد وبنات عن طريق: سارة الحاكم وهند فتحى وآلاء يحيى (بنات) ومروان عبد الوهاب وأحمد البرهامى وجواد كريم (أولاد)، ومنافسات الفرق تحت 15 سنة أولاد وبنات وهم: هنا أيمن مع الجزائرية ميلسيا (بنات) ومروان جمال وأحمد بطيشة (أولاد).

وحصل على المركز الثانى فى منافسات 15 سنة أولاد منتخب بولندا، وفى منافسات 15 سنة بنات منتخب البحرين، وفى منافسات 18 سنة بنات حصلت الصين تايبيه على المركز الثاني، وفى منافسات 18 سنة أولاد حصلت مصر على المركز الثاني.

ويقود المنتخب القومي للناشئين والناشئات عماد مصيلحى، المديرالفنى للفريق، ويمثل المنتخب القومى فى البطولة من اللاعبين: أحمد برهامى ومروان عبد الوهاب وجواد الحرازى وعبد الرحمن دندان ومروان جمال واحمد بطيشة وعمرو محفوظ وعمر إيهاب وبدر مصطفى وياسين وائل وأنس عبدالعال، واللاعبات: هند فتحى وآلاء يحيى وسارة الحاكم وهنا إبراهيم وفريدة بدوى وورؤى الناغى وورؤى صلاح ومريم يونس وكنزى فوزى وهنا عبد السلام وهاجر شحاتة ونور زكى، بالإضافة الى مشاركة هنا جودة ومحمد سامح ضمن أعضاء منتخب إفريقيا.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 3 ساعات

رسميًا.. ميسى يعلن موعد اعتزاله

منذ يوم

"نسيت تلبس البنطلون".. إطلالة مثيرة لـ "رانيا يوسف" على البحر

منذ حوالي 21 ساعة

تعرف على عدد زيجات نبيلة عبيد وأصعبها

منذ أقل من ساعة

وفاة والد أحمد مكى.. والدفنة فى الإمارات

ads

الصور

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

image description

بالصور.. نجوم الفن فى مهرجان "اليوم الدولى" بالأوبرا

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

الأكثر قراءة

وفاة والد أحمد مكى.. والدفنة فى الإمارات

"نسيت تلبس البنطلون".. إطلالة مثيرة لـ "رانيا يوسف" على البحر

الزمالك يتظلم لـ"كاف" بسبب مباراة السوبر الإفريقى

اتحاد الكرة يرجع في قراره بشأن الأهلي والزمالك

أيام زمان

نجاح الموجي يسخر من الهضبة وأنغام ومحمد فؤاد (فيديو)

ليلى فوزي هربت من زحام الجمهور لتصطدم بالمعلم بحبح.. تعرف على القصة

علاقة سرية انتهت بالإفلاس.. حكاية أغنى سيدة بمصر في حياة يوسف وهبي

في ذكرى ميلاده.. أسرار عن حياة أمير الشعراء أحمد شوقي (فيديو)

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

الأكل الصحي أفضل علاج لمرضى الاكتئاب

%95 من أغذية الرضع المعبأة تحتوي على معادن سامة

دراسة تكشف أفضل أجهزة الفحص لاختبار تشققات المفاصل

خطورة الإفراط في تناول الكالسيوم

الرئيس نيوز

السعودية تحذر مواطنيها من السغر إلى لبنان

الحريري يمهل السياسيين 72 ساعة للعودة بحلول للأزمة في لبنان

مجلس إدارة الأهلي يطمئن على الخطيب بعد عملية الحقن

قيس سعيد: الشعب التونسي يقوم بثورة ثقافية غير مسبوقة

منوعات

اتفاق بين الدولية للطاقة ومستشفى أمريكى لعلاج سرطان الأطفال بالدول النامية

فنان بريطاني يكافئ من يعرفون "سبب أهمية الفن" بقطع أصلية

وصول الأمير ويليام وقرينته كيت إلى إسلام آباد بعد هبوب عاصفة

اقتراح نوع جديد من البطاريات يعمل ببلورات اصطناعية

كشكول

أول تعليق من التعليم على سحل مديرة مدرسة بالمقطم

بالصور.. سحل وضرب مديرة مدرسة صفية زغلول بالمقطم

الإناث الأكثر مشاركة في مسابقة فني مبتكر

"الأعلى للجامعات": فتح باب التقدم للمجلات العلمية حتى 30 نوفمبر

إسلام سياسي

جماعة الدم.. التفاصيل الكاملة حول دعم الإخوان لـ"القاعدة" بـ 25 مليون دولار

كيف تتلقى الإخوان تمويلاتها؟.. منشق يجيب

"الأوقاف" تضع استراتيجية لمواجهة فوضى الجماعات الإرهابية عبر السوشيال ميديا

الانبطاح.. قنوات الإخوان تبرر قرار وقف تركيا العدوان على سوريا بالانتصار


زيت وسكر

حملات على مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات البيطرية بالمحافظات

الزراعة تبحث تسهيل دخول المانجو المصري إلى لبنان

استجابة لمبادرة عكاشة.. “الأوقاف” تدعم حملة ازالة وصمة المرض النفسي

برج العرب تستعد لفصل الشتاء

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السادات والتيار الإسلامى «2-2»
مؤمن المحمدي
حبيبَها
مدحت بشاى
إنه تدين وهمى.. فناهضوه
ماجد حبته
الجعجعة إسلامية.. والسلاح إسرائيلى!
المزيد

الثقافة

فرقة "رضا" تتألق في الليالي الثقافية المصرية بأرمينيا

ضحى عاصي تناقش "سعادة السوبر ماركت" بالعاصمة الروسية

ثقافة الإسكندرية تناقش القوالب الموسيقية والغنائية

"يوم البيئة العربى" بثقافة الزعيم جمال عبدالناصر

صفحتنا ع الفيس بوك