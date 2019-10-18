منتخب الناشئين يحرز 4 ذهبيات ببطولة مصر الدولية لتنس الطاولة

حصد لاعبو المنتخب الوطني للناشئين لتنس الطاولة 4 ذهبيات فى منافسات الفرق ببطولة مصر الدولية التي تقام حاليا بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ تحت رعاية الدكتور صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء وتحت إشراف الاتحاد المصرى للعبة برئاسة معتز عاشور، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة.



تشارك في منافسات البطولة 12 دولة هي: (تايوان، السعودية، روسيا، التشيك، لبنان، البحرين، الهند، بولندا، انجلترا، أوكرانيا، تونس، مصر) ومنتخب إفريقيا بعد اعتذار نيجيريا.



وحصل المنتخب القومى على الذهبيات الأربع فى منافسات 18 سنة أولاد وبنات عن طريق: سارة الحاكم وهند فتحى وآلاء يحيى (بنات) ومروان عبد الوهاب وأحمد البرهامى وجواد كريم (أولاد)، ومنافسات الفرق تحت 15 سنة أولاد وبنات وهم: هنا أيمن مع الجزائرية ميلسيا (بنات) ومروان جمال وأحمد بطيشة (أولاد).



وحصل على المركز الثانى فى منافسات 15 سنة أولاد منتخب بولندا، وفى منافسات 15 سنة بنات منتخب البحرين، وفى منافسات 18 سنة بنات حصلت الصين تايبيه على المركز الثاني، وفى منافسات 18 سنة أولاد حصلت مصر على المركز الثاني.



ويقود المنتخب القومي للناشئين والناشئات عماد مصيلحى، المديرالفنى للفريق، ويمثل المنتخب القومى فى البطولة من اللاعبين: أحمد برهامى ومروان عبد الوهاب وجواد الحرازى وعبد الرحمن دندان ومروان جمال واحمد بطيشة وعمرو محفوظ وعمر إيهاب وبدر مصطفى وياسين وائل وأنس عبدالعال، واللاعبات: هند فتحى وآلاء يحيى وسارة الحاكم وهنا إبراهيم وفريدة بدوى وورؤى الناغى وورؤى صلاح ومريم يونس وكنزى فوزى وهنا عبد السلام وهاجر شحاتة ونور زكى، بالإضافة الى مشاركة هنا جودة ومحمد سامح ضمن أعضاء منتخب إفريقيا.