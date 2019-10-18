بالإنفوجراف.. العامة للبترول تحقق 47 كشفًا منذ إنشائها

كشفت نتائج الأعمال للجمعية العامة للشركة العامة للبترول، عن حجم أعمال لأول مرة يتم تحقيقها منذ إنشاء الشركة، وذلك للعام المالي 2018-2019.



وأشارت نتائج الأعمال إلى أن إجمالي الاكتشافات البترولية منذ إنشاء الشركة وصل إلى نحو 47 كشفًا بإجمالي إنتاج 693 مليون برميل زيت مكافئ.



كما كشفت نتائج الأعمال عن تحقيق معدلات إنتاج تصل إلى 70 ألف برميل يوميًا، بالإضافة إلى زيادة الاحتياطي من الزيت الخام القابل للاسترجاع، وتحقيق عام كامل من العمل والإنتاج بدون حوادث مع خفض تكلفة إنتاج البرميل.



وأشارت إلى تطبيق تقنيات الرائدة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج وتنمية حقول الزيت والغاز لتعظيم الإنتاج والاحتياطيات، كما تم تنفيذ مشروعات ذات قيمة مضافة بكفاءة وبتكلفة ملائمة مع ترشيد تكاليف التشغيل والنفقات الرأسمالية وتنمية الموارد البشرية.