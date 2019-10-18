الجمعة 18 أكتوبر 2019 الموافق 19 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

عالم

باسيل: لبنان يحتاج صدمة إيجابية لإيقاظه

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:17 م
وزير الخارجية اللبناني
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل
أ ش أ
طباعة
قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، إن التظاهرات والاحتجاجات التي يشهدها لبنان حاليا، تأتي في إطار تراكم الأزمات والإخفاقات، على نحو أدى إلى حدوث انفجار شعبي بين أوساط المواطنين، مشيرا إلى أنه يتفهم الوضع الحالي وكان يتوقع حدوثه، وأن "الآتي أعظم إذا لم يتم الاستدراك". على حد تعبيره.

واعتبر باسيل - في كلمة ألقاها تعقيبا على التظاهرات الاحتجاجية الواسعة التي يشهدها لبنان - أن هناك قوى (لم يسمها) تمنع تحقيق الإصلاحات، سواء داخل الحكومة أو من خلال استغلال التحركات في الشارع، مشيرا إلى أن بعض القوى السياسية تشارك في الحرب الاقتصادية على لبنان، وتعمل على إسقاط الرئيس ميشال عون، وأنها تستغل الحراك الشعبي وتحاول حرفه عن مساره لتحقيق غايات سياسية خاصة بها تتركز على إسقاط رئيس الجمهورية والحكومة ومجلس النواب.

وأشار إلى أن لبنان يحتاج إلى "صدمة إيجابية" لإيقاظه من الحالة التي يتعرض لها والتي تشبه الموت، لا سيما وأن الرصيد المالي للبلاد قد لا يكفي حتى نهاية العام إذا ما تم الاستمرار في اعتماد ذات السياسات القائمة، معتبرا أن التظاهرات الحالية تمثل فرصة لإنقاذ لبنان واقتصاده من الفساد والسياسات المالية الخاطئة.

ولفت إلى أن الخيار الثاني أن تتحول التظاهرات إلى كارثة كبيرة أمنية واقتصادية ومالية واجتماعية، تدخل لبنان في الفوضى والفتنة.
وقال: "نحن أمام خيارين متناقضين إما الانهيار الكبير أو الإنقاذ الجرئ.. بين من يريد إشعال الحرائق وبين من يريد إطفاء الحريق ومنع اندلاعه".. مشيرا إلى أن خيار (تكتل لبنان القوي) يأتي متناسقا مع مطالب المتظاهرين في الشارع.
وأضاف: "هناك حزمة إصلاحات نادى بها الرئيس ميشال عون ووافقت عليها كل القوى السياسية ويجب تنفيذها، ونرى أن تحركات الشارع ليست موجهة ضدنا، وإنما لصالح مطالبنا ولصالح لبنان".

وأشار إلى أن ورقة الإصلاحات التي وضعها تكتل لبنان القوي تتضمن معالجة أزمة العجز في قطاع الكهرباء، والتصدي لإهدار المال العام، ومعالجة ملف النازحين السوريين، وارتفاع الفوائد المصرفية، وخدمة الدين العام، ومكافحة الفساد، والعمل على الاستفادة من ثروات لبنان لا سيما الثروات النفطية البحرية.
وشدد على أن موقف التكتل يقوم على ضرورة تحقيق الإصلاحات الجذرية في مشروع موازنة العام المقبل 2020 التي تناقشها الحكومة حاليا، وأن يتوازى معها تحقيق إصلاحات أخرى من خارجها تصدر بها قوانين منفصلة عن مجلس النواب.

وأكد على رفض التكتل النيابي الذي يترأسه، فرض أية أعباء ضريبية جديدة، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات جذرية ضد إهدار المال العام، والعمل بصورة سريعة على معالجة العجز في قطاع الكهرباء وتفكيك شبكة المولدات الكهربائية الخاصة، وإصلاح القطاع العام وإغلاق المؤسسات العامة التي لا جدوى من بقائها، ومكافحة التهريب الجمركي والتهرب الضريبي، والحد من الاستيراد خصوصا للمنتجات التي يوجد لها مثيل مصنع محليا، والعمل على إعادة النازحين السوريين وتوفير دعم دولي للبنان نظير استضافته لهم.

وأشار إلى أن من بين الإجراءات الإصلاحية إقرار قوانين لاستعادة أموال الدولة المنهوبة، ورفع السرية المصرفية عن المسئولين.

واعتبر أن هناك "طابور خامس" يفتعل المشاكل والتخريب والفتنة في الشارع اللبناني، وأنه يجب الحذر من مثل هذه الأمور لتفادي كارثة أكبر وانزلاق الأمور نحو الفوضى العارمة، لافتا إلى وجود توافق من معظم القوى السياسية على تحقيق الإصلاحات.

موضوعات متعلقة

منذ يوم

"نسيت تلبس البنطلون".. إطلالة مثيرة لـ "رانيا يوسف" على البحر

منذ يوم

أسرار تحالف محمد على وأيمن نور لنشر الفوضى

منذ حوالي 20 ساعة

سحب رخصة طيار سمح لـ محمد رمضان بالقيادة مدى الحياة

منذ حوالي 12 ساعة

"الأرصاد" تكشف حقيقة سقوط أمطار اليوم

ads

الصور

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

image description

بالصور.. نجوم الفن فى مهرجان "اليوم الدولى" بالأوبرا

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

الأكثر قراءة

"نسيت تلبس البنطلون".. إطلالة مثيرة لـ "رانيا يوسف" على البحر

اتحاد الكرة يرجع في قراره بشأن الأهلي والزمالك

أسرار تحالف محمد على وأيمن نور لنشر الفوضى

نافخو الصافرات.. كيف كشفت تسريبات الإخوان صراع الحصول على تمويلات؟

أيام زمان

نجاح الموجي يسخر من الهضبة وأنغام ومحمد فؤاد (فيديو)

ليلى فوزي هربت من زحام الجمهور لتصطدم بالمعلم بحبح.. تعرف على القصة

علاقة سرية انتهت بالإفلاس.. حكاية أغنى سيدة بمصر في حياة يوسف وهبي

في ذكرى ميلاده.. أسرار عن حياة أمير الشعراء أحمد شوقي (فيديو)

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

%95 من أغذية الرضع المعبأة تحتوي على معادن سامة

دراسة تكشف أفضل أجهزة الفحص لاختبار تشققات المفاصل

خطورة الإفراط في تناول الكالسيوم

3 مشروبات شائعة تسهم فى إطالة العمر

الرئيس نيوز

رؤساء وزراء سابقون بلبنان: نرفض الاستفراد بـ«الحريري» أو تحميله المسؤولية

الحكومة: لا ضرائب جديدة على السجائر والمشروبات الغازية

مصر تدعو البنك الدولي وصندوق النقد لزيادة دعمهما لتحقيق التكامل بأفريقيا

"العفو الدولية" تتهم تركيا بارتكاب جرائم حرب في سوريا

منوعات

فنان بريطاني يكافئ من يعرفون "سبب أهمية الفن" بقطع أصلية

وصول الأمير ويليام وقرينته كيت إلى إسلام آباد بعد هبوب عاصفة

اقتراح نوع جديد من البطاريات يعمل ببلورات اصطناعية

جينفر أنيستون تحطم رقما قياسيا على "إنستجرام"

كشكول

"شبانة" مديراً لمركز البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة

جامعة أسيوط: نفتخر بإعداد كوادر علمية تسهم فى بناء مستقبل مصر

القليوبية: تطعيم 290 ألف طالب وطالبة بالمدارس الابتدائي

الاتحاد الرياضي للجامعات يعلن مبادرة لتأهيل الطلاب الموهوبين إعلاميا

إسلام سياسي

فشل جديد لقنوات ولجان "الإرهابية": المشاهدات على "يوتيوب" بالعشرات

الوشوش العكرة.. إرهابيو «الإخوان» يحتفون بوقف إطلاق النار بعد الرقص على الدماء السورية

منذر آل الشيخ: الإخوان حالهم يدعو للشفقة بعد رضوخ أردوغان

مصري بفرنسا يحذر من تحرك جديد للإخوان بباريس


زيت وسكر

استجابة لمبادرة عكاشة.. “الأوقاف” تدعم حملة ازالة وصمة المرض النفسي

برج العرب تستعد لفصل الشتاء

ماذا قال وزير الإسكان عن وحدة إدارة المشروعات بالوزارة؟

آخر تطورات تطبيق التأمين الصحي الجديد

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السادات والتيار الإسلامى «2-2»
مؤمن المحمدي
حبيبَها
مدحت بشاى
إنه تدين وهمى.. فناهضوه
ماجد حبته
الجعجعة إسلامية.. والسلاح إسرائيلى!
المزيد

الثقافة

فرقة "رضا" تتألق في الليالي الثقافية المصرية بأرمينيا

"رجال صنعوا التاريخ" بثقافة السويس

غزل المحلة للفنون الشعبية تتألق بالرديسية.. صور

بالصور.. فرقة رضا تتألق في أرمينيا

صفحتنا ع الفيس بوك