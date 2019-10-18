الجمعة 18 أكتوبر 2019 الموافق 19 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

عالم

"الإدارة الذاتية الكردية": ملتزمون بقرار وقف إطلاق النار

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 05:06 م
سوريا
سوريا
وكالات
طباعة
أكدت "الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا" التزامها بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار المتفق عليه بين واشنطن وأنقرة، على الرغم من "عدم التزام تركيا به في بعض المناطق".

وجاء في بيان للإدارة الكردية أن "هذا القرار الذي تم التوصل إليه ما كان ليتم لولا المقاومة الأسطورية التي أبداها أبناء وبنات قوات سوريا الديمقراطية، وكذلك الضغوط الدولية التي قامت بها غالبية دول العالم التي استنكرت وأدانت هذا العدوان التركي الغاشم على مناطق الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا".

وأضاف البيان أن "تركيا لم تلتزم بقرار وقف إطلاق النار حتى الآن في بعض المناطق، وخاصة في رأس العين، حيث يوجد شهداء وجرحى نتيجة ذلك".

وشدد البيان على أن بعض بنود اتفاق وقف إطلاق النار "تحتاج إلى النقاش مع الولايات المتحدة الأمريكية كجهة مسؤولة عنه".

وختمت الإدارة بيانها بتوجيه "الشكر الجزيل لقوات سوريا الديمقراطية، التي أفشلت المخططات التركية الاستعمارية... والدول التي وقفت بجانبنا في هذا الأيام العصيبة وأدانت هذا العدوان الظالم على الأراضي السورية".

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 16 ساعة

وزير الاتصالات: سرعة الإنترنت تضاعفت 3 مرات خلال 14 شهرا

منذ يوم

"نسيت تلبس البنطلون".. إطلالة مثيرة لـ "رانيا يوسف" على البحر

منذ يومين

شاهد.. مرتضى منصور يقتحم برنامج "الزمالك اليوم" على الهواء

منذ حوالي 22 ساعة

تصعيد من كل الأطراف فى أزمة مباراة القمة بالدورى العام

ads

الصور

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

image description

بالصور.. نجوم الفن فى مهرجان "اليوم الدولى" بالأوبرا

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

الأكثر قراءة

"نسيت تلبس البنطلون".. إطلالة مثيرة لـ "رانيا يوسف" على البحر

اتحاد الكرة يرجع في قراره بشأن الأهلي والزمالك

أسرار تحالف محمد على وأيمن نور لنشر الفوضى

نافخو الصافرات.. كيف كشفت تسريبات الإخوان صراع الحصول على تمويلات؟

أيام زمان

نجاح الموجي يسخر من الهضبة وأنغام ومحمد فؤاد (فيديو)

ليلى فوزي هربت من زحام الجمهور لتصطدم بالمعلم بحبح.. تعرف على القصة

علاقة سرية انتهت بالإفلاس.. حكاية أغنى سيدة بمصر في حياة يوسف وهبي

في ذكرى ميلاده.. أسرار عن حياة أمير الشعراء أحمد شوقي (فيديو)

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

%95 من أغذية الرضع المعبأة تحتوي على معادن سامة

دراسة تكشف أفضل أجهزة الفحص لاختبار تشققات المفاصل

خطورة الإفراط في تناول الكالسيوم

3 مشروبات شائعة تسهم فى إطالة العمر

الرئيس نيوز

رؤساء وزراء سابقون بلبنان: نرفض الاستفراد بـ«الحريري» أو تحميله المسؤولية

الحكومة: لا ضرائب جديدة على السجائر والمشروبات الغازية

مصر تدعو البنك الدولي وصندوق النقد لزيادة دعمهما لتحقيق التكامل بأفريقيا

"العفو الدولية" تتهم تركيا بارتكاب جرائم حرب في سوريا

منوعات

فنان بريطاني يكافئ من يعرفون "سبب أهمية الفن" بقطع أصلية

وصول الأمير ويليام وقرينته كيت إلى إسلام آباد بعد هبوب عاصفة

اقتراح نوع جديد من البطاريات يعمل ببلورات اصطناعية

جينفر أنيستون تحطم رقما قياسيا على "إنستجرام"

كشكول

"شبانة" مديراً لمركز البحوث الإفريقية بجامعة القاهرة

جامعة أسيوط: نفتخر بإعداد كوادر علمية تسهم فى بناء مستقبل مصر

القليوبية: تطعيم 290 ألف طالب وطالبة بالمدارس الابتدائي

الاتحاد الرياضي للجامعات يعلن مبادرة لتأهيل الطلاب الموهوبين إعلاميا

إسلام سياسي

فشل جديد لقنوات ولجان "الإرهابية": المشاهدات على "يوتيوب" بالعشرات

الوشوش العكرة.. إرهابيو «الإخوان» يحتفون بوقف إطلاق النار بعد الرقص على الدماء السورية

منذر آل الشيخ: الإخوان حالهم يدعو للشفقة بعد رضوخ أردوغان

مصري بفرنسا يحذر من تحرك جديد للإخوان بباريس


زيت وسكر

استجابة لمبادرة عكاشة.. “الأوقاف” تدعم حملة ازالة وصمة المرض النفسي

برج العرب تستعد لفصل الشتاء

ماذا قال وزير الإسكان عن وحدة إدارة المشروعات بالوزارة؟

آخر تطورات تطبيق التأمين الصحي الجديد

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السادات والتيار الإسلامى «2-2»
مؤمن المحمدي
حبيبَها
مدحت بشاى
إنه تدين وهمى.. فناهضوه
ماجد حبته
الجعجعة إسلامية.. والسلاح إسرائيلى!
المزيد

الثقافة

فرقة "رضا" تتألق في الليالي الثقافية المصرية بأرمينيا

"رجال صنعوا التاريخ" بثقافة السويس

غزل المحلة للفنون الشعبية تتألق بالرديسية.. صور

بالصور.. فرقة رضا تتألق في أرمينيا

صفحتنا ع الفيس بوك