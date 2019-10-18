البرازيل: خصخصة أصول للدولة ستجتذب موارد جديدة للبلاد

قال محافظ البنك المركزي البرازيلي روبرتو كامبوس نيتو اليوم الجمعة في واشنطن للصحفيين إن خطط الحكومة لخصخصة أصول مملوكة للدولة يجب أن تجتذب موارد جديدة للبلاد.



ويتواجد نيتو في العاصمة الأمريكية لحضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي تستمر من 14 إلى 20 أكتوبر الجاري.



ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج، قال نيتو إن الحكومة أجرت عملا جيدا من أجل مساعدة الجانب المالي للبلاد، مشيرا إلى تعويم العملة المحلية.



وأشار إلى أن مشروع قانون استقلال البنك المركزي سوف يتم إدراجه على جدول أعمال المجلس التشريعى البرازيلى قريبا.