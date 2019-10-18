نقابة المضيفين الجويين بألمانيا تلغي إضرابها في لوفتهانزا

أعلنت نقابة المضيفين الجويين بألمانيا "أوفو" إلغاء إضرابها المخطط له يوم الأحد القادم في شركة الطيران الألمانية العملاقة "لوفتهانزا" وهى الشركة الأم، والإبقاء على الدعوة للإضراب في أربعةشركات فرعية تابعة للوفتهانزا، بحسب تصريحات المتحدث باسم النقابة نيكولاي باوبليس اليوم الجمعة.



وكانت النقابة أعلنت في وقت سابق اليوم توسيع نطاق إضرابها التحذيري لدى شركة الطيران الألمانية العملاقة "لوفتهانزا" ليشمل شركاتها الفرعية، وهي "يورو وينجز" و"جيرمان وينجر" و"لوفتهانزا سيتي لاين" و"صن إكسبريس" في جميع أنحاء ألمانيا يوم الأحد القادم من الساعة الخامسة صباحا وحتى الساعة الحادية عشر ظهرا.



وفي الأساس كانت قد دعت نقابة "أوفو" يوم الاثنين الماضي إلى تنظيم إضراب لدى في شركة لوفتهانزا الأم في مطاري فرانكفورت وميونخ يوم الأحد المقبل.