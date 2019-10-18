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رياضة

كلوب يحذر ليفربول من الإفراط في الثقة على ملعب مانشستر يونايتد

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 04:40 م
كلوب
كلوب
وكالات
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قال يورجن كلوب مدرب ليفربول اليوم الجمعة، إن توقعات وسائل إعلام بشأن قدرة فريقه على هزيمة مانشستر يونايتد المتعثر يوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ربما ترسم صورة غير واقعية تضر بفريقه حين يخوض المباراة على ملعب المنافس في أولد ترافورد.

ويتصدر ليفربول الترتيب بعد أن حقق الفوز في جميع مبارياته الثماني التي خاضها في الدوري حتى الآن، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز 12 برصيد تسع نقاط بعد أسوأ بداية منذ 30 عامًا.

ونتيجة لأداء لاعبي يونايتد المتراجع استبعد داني ميلز، المدافع السابق في مانشستر سيتي، والذي يعمل حاليًا محللًا رياضيًا في شبكة سكاي سبورتس، لاعبي يونايتد كليًا من التشكيلة المثالية قبل المباراة. لكن كلوب رفض هذا التصور.

وقال المدرب الألماني في مؤتمر صحفي "عندما تضع شبكة سكاي تشكيلة مثالية وتختار 11 لاعبًا من ليفربول.. هذا أمر أقرب للمزاح. هذا التصور يضخم المسألة وهو ما يريده الجميع".

وأضاف: "الأمور متداخلة في الوقت الحالي ونحن في قلب الحدث. هناك من يريد لنا الفوز وهناك من يريد لنا الخسارة.. لا أتأثر بمثل هذه الأشياء".

وقد يخوض يونايتد المباراة دون الحارس ديفيد دي خيا الذي أصيب خلال مشاركته مع منتخب بلاده إسبانيا، وأيضا دون لاعب الوسط بول بوجبا، لكن كلوب ذكر أن النرويجي أولي جونار سولشار مدرب يونايتد يتلاعب بالألفاظ حين تحدث عن احتمال غياب هذا الثنائي عن المباراة.

وأوضح "أدرك تماما قوة يونايتد وأتوقع أن يخوض المباراة بأفضل تشكيلة ممكنة. قبل أربعة أيام قال أولي إن الثنائي دي خيا وبوجبا ليس أمامهما أي فرصة للمشاركة. اليوم قال ‭‭'‬‬ربما سيشاركان‭‭'‬‬ وغدا سيقول ‭‭'‬‬سيشاركان بنسبة 100 في المئة‭‭'‬‬... سنرى كيف ستمضي الأمور".

وتابع: "ما نشرته (وسائل إعلام) خلال الأسابيع القليلة الماضية عن تراجع يونايتد وعدم قدرته على الإمساك بزمام المباريات يحفز لاعبي المنافس لمحاولة تغيير الوضع. سيبذلون 100 في المئة من مجهودهم وهو ما سنسعى إليه أيضا... سنرى من سيفرض إرادته".

وأضاف "يجب أن يخوض لاعبونا المباراة بأقصى قدر ممكن من الحماس لكننا سنحترم قوة المنافس لأن يونايتد فريق قوي بالفعل رغم أنه في موقف لا يحبه ويرغب لاعبوه في تغيير الأمور. علينا أن نضمن أن يبدأ مانشستر يونايتد صحوته اعتبارا من المباراة المقبلة وليس في هذه المباراة أمامنا".

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