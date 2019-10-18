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عالم

ارتفاع حصيلة الهجوم على مسجد في أفغانستان إلى 62 قتيلا

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 04:28 م
جريدة الدستور
وكالات
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ارتفعت حصيلة الهجوم الذي استهدف مسجدا في افغانستان خلال صلاة الجمعة الى 62 قتيلا و33 جريحا، بحسب السلطات في ولاية ننغرهار شرق البلاد.

وقال المتحدث باسم حاكم الولاية عطالله خوجياني عبر تطبيق واتساب إن "حصيلة الهجوم على المسجد ارتفعت الى 62 قتيلا و33 جريحا".

ونددت طالبان بالهجوم محملة القوات الحكومية او تنظيم داعش مسؤوليته.

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