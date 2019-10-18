تونس تحبط 3 محاولات هجرة غير شرعية وتضبط 55 شخصا

أعلنت وزارة الداخلية التونسية إحباط 3 محاولات لاجتياز الحدود البحرية بصورة غير الشرعية بولايات المنستير ومدنيين ونابل وضبط 55 شخصا.

وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم الجمعة- أن دورية تابعة للحرس الوطني بولاية المنستير تمكنت من ضبط 33 شخصا تتراوح أعمارهم بين 22 و45 عاما، وبالتحري معهم اعترفوا أنهم كانوا بصدد المشاركة في عملية إجتياز للحدود البحرية بصورة غير شرعية بإتجاه أوروبا.

كما تمكنت دورية تابعة لفرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بولاية مدنين من ضبط 20 شخصا على متن مركب، بينهم 5 أفارقة، تتراوح أعمارهم بين 20 و37 عاما، وكانوا يعتزمون إجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية بإتجاه إيطاليا، فيما تم مصادرة مبلغ مالي من العملة الأجنبية كان بحوزتهم.

فيما تمكنت دورية تابعة لمركز الحرس البحري بولاية نابل من ضبط شخصين كانا يعتزمان المشاركة في عملية إجتياز للحدود البحرية بصورة غير شرعية بإتجاه أوروبا، ومصادرة كمية من المحروقات كان بحوزتهم.

من جانبها، أمرت النيابة العامة بمواصلة احتجازهم، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنهم.