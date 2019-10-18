رئيس الصين يفتتح دورة الألعاب العسكرية العالمية

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينج اليوم الجمعة، افتتاح دورة الألعاب العسكرية العالمية في نسختها السابعة بشكل رسمي، وذلك في مدينة "ووهان" عاصمة مقاطعة "هوبي" بوسط الصين.



وقال بينج -في كلمة خلال لقاء قادة وزارات الدفاع والجيش لدى الدول المشاركة ومسئولي المجلس الدولي للرياضات العسكرية قبيل افتتاح أعمال الدورة- إن "شعار نسخة هذا العام من الألعاب التي تستضيفها الصين لأول مرة سيكون (المجد العسكري، السلام العالمي)، وهو ما يعبر عن الآمال في أن يظهر الرياضيون من مختلف الدول الروح الرياضية المتمثلة في المثابرة وقوة الرياضة من أجل تبديد شبح الحرب، وربط الاتصالات بين الثقافات المختلفة، وجمع قلوب الشعوب من أجل السلام".



وأضاف أن الصين ستسعى جاهدة إلى تحويل دورة الألعاب إلى تجمع دولي للسلام يشجع الجنود على التنافس على أسس عادلة ويعزز التبادلات والتعلم المتبادل بين الثقافات العسكرية المتنوعة.



وأقيمت مراسم افتتاح الدورة السابعة للألعاب العسكرية العالمية التي يتم تنظيمها خلال الفترة من 18 حتى 27 أكتوبر الجاري في الاستاد الرئيسي في مركز ووهان الرياضي مساء اليوم بتوقيت بكين، بمشاركة 9308 جنود من 109 دول ومناطق حول العالم، حيث يتنافسون في 27 رياضة، فيما تشارك الصين بنحو 553 رياضيا عسكريا في مختلف المسابقات، وستكون رياضات كرة الريشة وكرة التنس وكرة الطاولة وجمباز الرجال ضمن المنافسات لأول مرة في النسخة الحالية.



وتعد دورة الألعاب العسكرية العالمية هي أكبر حدث رياضي يشمل منافسات في العديد من الرياضات بين العسكريين من مختلف أنحاء العالم، ويتم تنظيم الدورة مرة كل 4 سنوات، فيما تم تنظيم أول نسخة منها عام 1995.