وزير خارجية لبنان: فرصة لإنقاذ البلاد.. والفوضى بديل الحكومة

أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، وجود الإمكانية لإنقاذ الأوضاع المالية والاقتصادية في لبنان، محذرا من البديل عن الحكومة الحالية قد يكون الفوضى التي تؤدي إلى الفتنة والتخريب وانهيار الدولة.



جاء ذلك في كلمة ألقاها الوزير باسيل تعقيبا على التظاهرات الاحتجاجية الواسعة التي يشهدها لبنان، وذلك بوصفه رئيس تكتل "لبنان القوي" والذي يعد أكبر تكتل وزاري في الحكومة ونيابي في البرلمان، عقب اجتماع عقده مع الرئيس اللبناني ميشال عون بقصر بعبدا الجمهوري.