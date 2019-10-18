"رجال صنعوا التاريخ" بثقافة السويس

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بمناسبة أعياد انتصارات أكتوبر والعيد القومي لمحافظة السويس، مجموعة متنوعة ومتميزة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة السويس، حيث أقامت الدراسات والبحوث بالفرع احتفالية اليوم الواحد بمناسبة أعياد أكتوبر وعيد السويس القومي بجمعية تنمية المجتمع بالسماد، تضمنت الاحتفالية محاضره بعنوان "رجال صنعوا التاريخ" حاضرها أحمد أبوسمرة، تحدث عن الشخصيات التي سطرت حرب أكتوبر مثل محمد أنور السادات، والفريق عبدالمنعم رياض، المشير أحمد إسماعيل، والمهندس باقي، وإبراهيم الرفاعي، كما تحدث عن رجال المقاومة بالسويس الذين استشهدوا بالمعركة من أجل تحرير الأرض، وقام باسترجاع ذكريات حرب السادس من أكتوبر وتدمير المدمره إيلات، وانتصار الجيش المصرى على العدو الإسرائيلي خلال حرب السادس من أكتوبر، أعقبها عرض فني تنورة، إلى جانب مسابقة فورية في المعلومات العامة وتوزيع جوائز مالية علي الفائزين، جاءت الاحتفالية بحضور رمضان أبوالحسن رئيس الجمعيات الأهلية، واللواء محمد توفيق ومدير الدراسات والبحوث بالفرع.



وأقامت مكتبة الشرطة الفرعية ورشة رسوم أطفال عن انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بمدرسة الست أمنة، كما نفذت الفنون التشكيلية بقصر ثقافة السويس محاضرة بعنوان "أنواع الخطوط" حاضرها الفنان أحمد عايد، الذي تحدث بأن ظهور الخط العربي وتنوع أشكاله جاء نتيجة مرونة الحروف العربية وسهولة انسيابها، واختلاف أقلامها، ووضوح أشكالها، وأصبح لكل خط قواعده التي تتحكم به، كما توسع مجال الخطوط العربية وتشعب كثيرًا، ما جعل المبدعين والمهتمين في هذا المجال يتسابقون في ابتكار أشكال الحروف وتكوين خطوط جديدة، وللحديث عن أنواع الخطوط العربية لن ننتهي أبدًا إذا اتخذت الخط الكوفي مثالًا وأردت حصر أنواعه فقط لطال بنا الكلام، فقد توصل أحد الباحثين إلى مائة وعشرين شكلًا لكتابة الخط الكوفي فقط إضافة للأنواع الأخري، والخط بشكل عام له ثلاث صفات يكون على التوالي بحسب أهميتها.



وناقش بيت ثقافة جنيفة بالقطاع الريفي كتاب بعنوان "هل يتوب الثعلب" تحت إشراف مسئول النشاط.