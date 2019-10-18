استشهاد 8 مدنيين وإصابة 25 في غارات تركية على رأس العين

استشهد 8 مدنيين سوريين وأصيب نحو 25 آخرين في العدوان التركي المتواصل على الأراضي السورية بمدينة رأس العين وجوارها، رغم إعلان النظام التركي التوصل إلى اتفاق مع واشنطن بتعليق القصف لمدة 120 ساعة.

وأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بإن 8 مدنيين استشهدوا وأصيب 25 آخرون جراء قصف من قبل طيران العدوان التركي ومدفعيته على قرية أم الخير ومنطقة زركان في محيط مدينة رأس العين.

وأضافت أن النظام التركي واصل أيضًا عدوانه بالطيران والقصف المدفعي العنيف على الأحياء السكنية داخل مدينة رأس العين واستهدفت الغارات دور العبادة من جوامع وكنائس وأديرة ما تسبب بحركة نزوح للأهالي من مناطق القصف.

وذكرت مصادر سورية أن "مجموعات من قوات الاحتلال التركي ومرتزقته قد تسللت إلى داخل المدينة والقرى المحيطة بها واعتدت بالأسلحة المتوسطة والخفيفة على الأهالي في قرى (لزقة - عباه - مريكيز - باب الخير - قبر شيخ حسين) بريف المدينة".

