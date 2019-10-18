البحرين تدين التفجير الإرهابي بمسجد في أفغانستان

أدانت مملكة البحرين بشدة، اليوم الجمعة، التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في إقليم ننجرهار بأفغانستان، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.



وأكدت وزارة خارجية البحرين- في بيان أوردته وكالة الأنباء البحرينية "بنا - تضامن المملكة مع أفغانستان في جهودها لمكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله، مشددة على موقفها الثابت والرافض للعنف والتطرف والإرهاب، والداعي لأهمية تكاتف كافة الجهود الموجهة للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة.



وأعربت الوزارة عن بالغ التعازي وصادق المواساة لأهالي وذوي الضحايا، وعن تمنياتها بسرعة الشفاء لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الذي يتنافى مع كافة المبادئ الدينية والقيم الأخلاقية والإنسانية.



وكان 20 شخصا قتلوا، في وقت سابق من اليوم، جراء انفجار استهدف أحد المساجد أثناء أداء المصلين صلاة الجمعة شرقي أفغانستان.