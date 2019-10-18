مان يونايتد ينفي وجود مفاوضات مع الأهلي بشأن الشناوي

أكد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي عدم وجود أي مفاوضات مع الشناوي حارس منتخب مصر وعرين النادي الأهلي لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في يناير المقبل.



وقال جون ألين عضو المكتب الاعلامي لفريق مانشستر يونايتد: نرتبط كل يوم بضم لاعبين ونحن لا نعلق علي هذا الأمر مطلقًا.



وأكد تشارلي بروكس مدير المركز الإعلامي للنادي: علي حد علمي التقرير المنشور ليس صحيحًا.



جدير بالذكر أن صحيفة برمنجام ميل الإنجليزية نشرت تقريرًا لها، مساء أمس، تؤكد أن مانشستر يونايتد يتفاوض مع الأهلي لضم الشناوي.