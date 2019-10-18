البحوث الزراعية: تحويل قش الأرز إلى ألواح خشبية يحد من التلوث البيئي

قال الدكتور بطرس يوسف، أستاذ مساعد بمركز البحوث الزراعية، إن تأسيس أول شركة مصرية لتحويل قش الأرز إلى ألواح خشبية يعكس الإدارة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي في التعامل مع الملفات الحيوية، إضافة إلى أنه يعكس الربط بين البحث والتطبيق.



وأضاف "يوسف"، خلال لقائه ببرنامج "هذا الصباح"، المُذاع على فضائية "النيل للأخبار"، أن تحويل قش الأرز إلى ألواح خشبية خطوة مهمة للحد من التلوث البيئي، فضلًا عن أن الاستفادة من قش الأرز تسهم في توفير فرص عمل من خلال إقامة مصانع خشبية.



وأشار "يوسف" إلى أن اختيار محافظة البحيرة لتأسيس الشركة لم يأت من فراغ، حيث إنها من أكبر المحافظات المنتجة للأرز، منوها بأن طن قش الأرز ينتج مترا من الألواح الخشبية، لافتا إلى أن تلك الألواح المنتجة لها أكثر من ميزة، أولا أنها منتج محلي، وستقلل استيراد الأخشاب من الخارج، ومن ثم سنوفر عملة صعبة.