ميتشو يقرر إبعاد شيكابالا عن قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون

حصل محمود عبدالرازق شيكابالا لاعب وقائد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، على راحة من التدريبات الجماعية، اليوم، بأمر من المدير الفني الصربي ميتشو.



وحسب ما كشفه برنامج "اللعيب" المذاع عبر فضائية MBC مصر: "أن شيكابالا بشكل رسمي خارج قائمة مباراة يوم السبت القادم أمام المقاولون العرب، حيث استقر المدير الفني على استبعاده حفاظًا على اللاعب بعد إصابته الأخيرة".



وقرر المدير الفني منح شيكابالا راحة من التدريبات بسبب الإصابة التي يعاني منها حيث يخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.