رئيس نابولى يصدم كبار أندية أوروبا ويحدد سعر بيع فابيان رويز

حدد دي لورينتس، رئيس نادي نابولي الإيطالي، سعر نجم الفريق فابيان رويز، الذي دخل اهتمام العديد من الأندية الأوربية الكبري للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وقال رئيس نادي نابولي في تصريحات لصحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية: "من يريد فابيان رويز عليه دفع 180 مليون يورو، هذا هو سعره النهائي لبيعه النادي سيرفض أي سعر أقل من هذا".



وكانت العديد من التقارير الإنجليزية والإسبانية قد أكدت رغبة كل من مانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد وبرشلونة الاسباني بالإضافة إلي نادي بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جيرمان الفرنسي في التعاقد مع لاعب وسط نادي نابولي فابيان رويز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد تألقه اللافت مع فريقه نابولي الإيطالي هذا الموسم.