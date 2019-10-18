المجلس الأوروبي يطالب تركيا بإنهاء تدخلها العسكري في سوريا

طالب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك اليوم الجمعة، تركيا بإنهاء تدخلها العسكري في سوريا على الفور، وقال "ما يسمى بوقف إطلاق النار في شمال سوريا ليس ما توقعناه".



وكرر قادة الاتحاد الأوروبي، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية مطالبتهم تركيا بإنهاء هجومها على القوات الكردية شمال سوريا وسحب جنودها من هناك، بعد إعلان أنقرة تعليق عمليتها العسكرية.



وقال القادة الأوروبيون الـ28 في بيان صادر عن القمة إن "المجلس الأوروبي أخذ علما بالإعلان التركي الأمريكي الليلة بتعليق كل العمليات العسكرية".



وأضاف البيان أن القادة "يحضون تركيا مجددا على إنهاء نشاطها العسكري وسحب قواتها واحترام القانون الإنساني الدولي".



وعلقت تركيا عمليتها العسكرية لمدة 120 ساعة، وأعلنت أنها ستنهيها إذا ما انسحبت القوات الكردية من "منطقة آمنة" بعمق 32 كيلومترا على طول حدودها.