جنبلاط يدعو المناصرين إلى التحرك

دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط ،"الرفاق والمناصرين" إلى التحرك الهادئ السلمي ضد ما سماه "العهد الذي خرب كل شيء واستأثر بكل شيء".



وكتب جنبلاط، في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر"، أن "العهد يحاول من خلال رجله القوي أن يرمي المسئولية على الغير، وهو الذي عطل كل المبادرات الإصلاحية الممكنة، وحرض عليها مستخدما كل الوسائل"، داعيا المناصرين إلى التحرك السلمي، مضيفا: "نتحرك في مناطقنا لعدم خلق حساسيات".



وتشهد معظم المناطق اللبنانية احتجاجات لليوم الثاني على التوالي.