"تناقضات الأجير".. عبدالله الشريف يروج لبرامج السخرية رغم تحريمه لها مسبقًا

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، مقطع فيديو يرصد فضيحة الهارب عبدالله الشريف بترويجه لبرامج السخرية رغم تحريمه لها مسبقًا.



وأظهر الفيديو تناقض موقف الإخواني الهارب عبدالله الشريف من مسألة السخرية التي كان يحرمها في وقت سابق، قائلًا: "السخرية هي ليست غاية، إحنا مش بنعمل شغل عشان نضحك الناس، ولكنها وسيلة لبعض الأمور منها كسب الهيبة، والسخرية سلاح قوي جدًا للدفاع".



وعندما حرّم السخرية، استشهد الإخواني الهارب، بآية من سورة الحجرات، مستشهدًا بقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۖ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۖ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ ۚ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ".