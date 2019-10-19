"الزراعة" تواصل تشديد الإجراءات على تصدير المحاصيل الخضراء

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في إدارة الحجر الزراعي، تشديد إجراءاتها لزيادة الصادرات الزراعية للخارج من الخضر لزيادة القيمة المضافة للمنتجات الزراعية وذلك بتسهيل دخولها للأسواق الخارجية.



وأكد تقرير الحجر الزراعي، أن هناك عدة شروط لتصدير محاصيل الخضراء، تتمثل في الالتزام بإجراء تحليل العينات واستيفاء الاشتراطات اللازمة في مناطق التجميع؛ للحفاظ على المنظومة الرقابية وحماية الصادرات المصرية، وتعليمات مشددة لجميع الشركات المصدرة للخضر، والالتزام بالفرز والتعبئة في المحطات أو مراكز التعبئة المعتمدة والمؤكدة من الحجر الزراعي.



وأوضح أن إدارة خدمة المصدرين كلفت لجان من مفتشي الحجر الزراعي لاعتماد محطات ومراكز تعبئة الخضر الطازج، وكذلك تتولى فتح سجلات للمصدرين بهذه المحطات والمراكز المعتمدة.