السبت 19 أكتوبر 2019 الموافق 20 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

مصر

كيف تحمى "الصحة" البلاد من تسرب الأمراض المعدية والوبائية؟

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:14 ص
جريدة الدستور
فاتن خديوى
طباعة
تتخذ وزارة الصحة والسكان من خلال قطاعها الوقائي إجراءات مشددة لحماية البلاد من تسرب أي أمراض وبائية أو معدية إلى البلاد من المنافذ الجوية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

واشترطت وزارة الصحة على جميع القادمين من المناطق المتأثرة بمخاطر انتقال الحمى الصفراء، تقديم شهادة التطعيم الدولية ضد مرض الحمى الصفراء للدخول إلى جمهورية مصر العربية وذلك للمسافرين، كذلك الأمر بالنسبة للمسافرين (الترانزيت) القادمين من دول غير متأثرة بخطر الحمى الصفراء ولكنهم مكثوا لأكثر من 12 ساعة ترانزيت داخل مطار بلد مدرجة في قائمة البلدان المعرضة لمخاطر انتقال الحمي الصفراء.

وتقوم الوزارة بفرز الصحي "المناظرة" للركاب القادمين وأطقم وسائل النقل القادمة من الدول الموبوءة على الرحلات الأساسية أو الخاصة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كما تلزم جميع شركات الطيران برش الطائرات القادمة من دول، حيث يوصي بمكافحة نواقل الأمراض فيها وذلك بإتباع الطرق المعتمدة من منظمة الصحة العالمية لرش الطائرات على أن يتم إدراجها بالإقرار العام للطائرة "الجزء الصحي" مع تحديد نوع المبيد المستخدم على أن يكون مصحوبًا بالدليل "تسليم الفوارغ – شهادة معتمدة" والطرق المعتمدة للرش.

بالإضافة إلى تطهير الطائرات القادمة من الدول المتأثرة بالمرض حال وجود حالة اشتباه واعتبار نفايات الطائرة نفايات خطرة يتم التخلص منها تحت إشراف الحجر الصحي.

كما تقوم الوزارة بتحرير كروت الصحة العامة "المراقبة الصحية" لكل قادم من الدول الموبوءة سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على رحلات أساسية أو خاصة أو بضائع وتسجيلها بقاعدة البيانات على الفور وإخطار مديرية الشئون الصحية التابع لها فنادق الإقامة لمراقبتهم صحيًا عن طريق مسئول الترصد بالمديرية من خلال الطبيب الخاص بالفندق.

وتشمل الإجراءات أيضًا تكثيف إجراءات مكافحة ناقلات الأمراض بالمطارات من خلال الإشراف الصحي وذلك بتنشيط واستمرار برامج مكافحة النواقل التي قد تنقل عامل العدوي الذي يشكل خطرًا محتملًا على الصحة العامة على مسافة 400 متر على الأقل عن المناطق التي توجد ضمن المطارات الدولية والتي تستخدم لأغراض العمليات التي تشمل المسافرين ووسائل النقل والحاويات والحمولات والطرود البريدية مع مد المسافة الأقل في حالة وجود نواقل على نطاق أوسع وتسجيل ذلك بمحاضر رسمية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

اتحاد الكرة يرجع في قراره بشأن الأهلي والزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

نافخو الصافرات.. كيف كشفت تسريبات الإخوان صراع الحصول على تمويلات؟

منذ حوالي 13 ساعة

رئيس الوزراء السودانى يواصل «بتر» قيادات «الإخوان» من مؤسسات الدولة

منذ حوالي 15 ساعة

وفاة والد أحمد مكى.. والدفن فى الإمارات

ads

الصور

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

image description

بالصور.. نجوم الفن فى مهرجان "اليوم الدولى" بالأوبرا

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

الأكثر قراءة

"الأب الشيطان".. نجار يقتل ابنته بسبب علاقته المحرمة بها بأسيوط

اتحاد الكرة يرجع في قراره بشأن الأهلي والزمالك

فيديو.. محامى محمود البنا يكشف حقيقة تزوير شهادة ميلاد راجح

برلماني يفجر مفاجأة عن عائلة راجح قاتل محمود البنا

أيام زمان

"الطين" أنقذ هند رستم من مصير الموت داخل الأسانسير

نجاح الموجي يسخر من الهضبة وأنغام ومحمد فؤاد (فيديو)

ليلى فوزي هربت من زحام الجمهور لتصطدم بالمعلم بحبح.. تعرف على القصة

علاقة سرية انتهت بالإفلاس.. حكاية أغنى سيدة بمصر في حياة يوسف وهبي

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

الأكل الصحي أفضل علاج لمرضى الاكتئاب

%95 من أغذية الرضع المعبأة تحتوي على معادن سامة

دراسة تكشف أفضل أجهزة الفحص لاختبار تشققات المفاصل

خطورة الإفراط في تناول الكالسيوم

الرئيس نيوز

الرئيس الفرنسي يستقبل البابا تواضروس بـ الإليزيه

القصة الكاملة لمحاولة الاعتداء.. والتهامى: "الشباب اتصور وهيتجاب"

المحطات النووية تعلن عن وظائف قيادية وتستقبل طلبات السابقة (مستند)

رئيس البنك الدولى ومديرة صندوق النقد يشيدان بجهود مصر فى الإصلاح الاقتصادى

منوعات

إطلاق صاروخ صيني خاص قابل لإعادة الاستخدام في 2021

اتفاق بين الدولية للطاقة ومستشفى أمريكى لعلاج سرطان الأطفال بالدول النامية

وصول الأمير وليام وزوجته كيت إلى إسلام آباد بسلام بعد تعرض طائرتهما لمشكلات

شرطة هولندا تستعين بعلماء نفس لحل لغز أسرة

كشكول

التعليم تكشف سبب إغلاق أبواب المدرسة على طالبة كفر الشيخ

استبعاد مدير مدرسة والتحقيق مع أخرين في واقعة "حبس طالبة"

القوات المسلحة تدعم مدارس قنا بمعدات ومستلزمات مدرسية

إحياء التراث الفني في "وقفة ناصية زمان" بصيدلة طنطا

إسلام سياسي

باحث يكشف كواليس اتفاق تركيا وأمريكا بشأن الأوضاع في سوريا

كاتب مصري بفرنسا يرصد محاولات الإخوان تشويه مصر في أوربا

جماعة الدم.. التفاصيل الكاملة حول دعم الإخوان لـ"القاعدة" بـ 25 مليون دولار

كيف تتلقى الإخوان تمويلاتها؟.. منشق يجيب


زيت وسكر

تعرف على الأطفال الأكثر تعرضاً لحساسية الصدر وطرق العلاج

حصاد  6183 فدان قطن بالبحيرة

4 ملايين و795 ألف طن معدلات الصادرات الزراعية .. والموالح أولا

مكافحة أمراض المحاصيل الزراعية فى دورة تدريبية

مقالات الرأي
ماجد حبته
قبل أن يتكلم الحريرى
بسنت حسن
طلعت ريحتكم
د.مينا بديع عبدالملك
مصطفى عبدالرازق.. المنادى بالحرية الفكرية
د.كريمة الحفناوى
صورة الفتيات فى الإعلام والسينما
المزيد

الثقافة

اليوم.. عرض 3 أفلام قصيرة بمركز الحرية للإبداع

صدور كتاب "أوامر القتل.. برقيات طلعت باشا والإبادة الأرمنية"

اليوم.. حفل موسيقى البوب روك لفريق "جنان" بمركز درب 1718

عرض "الوسادة الخالية" ضمن برنامج سينما إحسان عبد القدوس

صفحتنا ع الفيس بوك