نجم برشلونة يرفض الانتقال لمان يونايتد ويفضل إنتر وباريس

قالت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، إن اللاعب الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة الإسباني، رفض عرضًا للانضمام لصفوف نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وأضافت الصحيفة الإنجليزية أن اللاعب الدولي الكرواتي يريد الانتقال إلى صفوف نادي إنتر ميلان الإيطالي أو باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وكانت عديد من التقارير الإسبانية أكدت رغبة اللاعب الدولي الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة في الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد عدم اعتماد فالفيردي عليه في المبارايات الفترة الماضية.