حبس تشكيل عصابي لسرقة "التوك توك" في الجيزة

قررت النيابة العامة في جنوب الجيزة حبس 5 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، التي تجريها النيابة، لتكوينهم تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في سرقة قائدي التوك توك بالإكراه.



وكشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة تورط 5 عاطلين في تكوين تشكيل عصابي لسرقة مركبات "التوك توك" بالإكراه من قائديها، بعد استدراجهم بحجة توصيلهم، ثم سرقتهم بالإكراه.



وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد كمين للمتهمين، تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 4 وقائع سرقة، فتم تحرير محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.