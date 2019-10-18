الجمعة 18 أكتوبر 2019 الموافق 19 صفر 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
RevUP Advertisements

الصحة

خطورة الإفراط في تناول الكالسيوم

الجمعة 18/أكتوبر/2019 - 03:17 م
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
يُعد الكالسيوم عنصرا ضروريا للصحة العامة، ويمكن الحصول على الكالسيوم الذي يحتاجه جسم الإنسان من أنواع عديدة من الطعام، كما يمكن، إن لزم الأمر، الحصول عليه عبر تناول المكملات الغذائية.

لكن من الضروري أيضا، كما هو الحال مع أي من العناصر الغذائية سواء فيتامينات أو معادن أو أملاح، أن يتم التأكد من عدم الإكثار أو التقليل من الكالسيوم، حيث يجب تناوله باعتدال وحسب ما يحتاجه الجسم.. حسبما جاء في موقع "Healthline" الأميركي، الذي أورد حقائق مهمة عن هذا العنصر الغذائي.

تشير العديد من الدراسات إلى أن الكالسيوم يخفف من أعراض متلازمة ما قبل الحيض، وخلصت هذه الدراسات إلى أن النساء المصابات بمتلازمة آلام ما قبل الحيض يعانين من نقص في الكالسيوم والمغنيسيوم.

وتنص الإرشادات الطبية على أنه يجب على البالغين الحصول على 1000 ملج من الكالسيوم يوميا.

وبالنسبة للنساء اللواتي تخطين الـ50، والنساء الحوامل، واللواتي يقمن بالرضاعة الطبيعية، توصي الإرشادات بالحصول على 1200 ملغ يوميا.

يذكر أن كل كوب من الحليب الخالي من الدسم أو الكامل الدسم يحتوي على حوالي 300 ملغ من الكالسيوم.

يمكن أن يؤدي نقص الكالسيوم إلى مشاكل صحية، فبالنسبة للبالغين، يؤدي نقص الكالسيوم إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام، وهو حالة شائعة بشكل خاص عند النساء الأكبر سنًا، ولهذا السبب توصي الإرشادات الصحية بأن يستهلكن الكالسيوم أكثر من نظرائهن الذكور.

كما يعتبر الكالسيوم من الضروريات بالغة الأهمية للأطفال من أجل نمو صحي، وقد يؤدي نقص الكالسيوم إلى عدم نمو الأطفال أو إلى إصابتهم بمشاكل صحية أخرى.

يعاني بعض الأشخاص من حالات عدم تحمل اللاكتوز، ومثلهم مثل النباتيين أو غير محبي منتجات الألبان، يجد هؤلاء بصفة عامة صعوبة في الحصول على ما يكفي من الكالسيوم في نظامهم الغذائي.

يمكن أن تساعد مكملات الكالسيوم في إضافة الكالسيوم إلى النظام الغذائي، وتحديدًا كربونات الكالسيوم وسترات الكالسيوم، وهما أكثر أشكال مكملات الكالسيوم الموصي بها، وتُعد سترات الكالسيوم اختيارا أفضل لكبار السن، الذين لديهم مستويات منخفضة من حمض المعدة.

لمكملات الكالسيوم آثار جانبية، مثل الإمساك والغازات والانتفاخ، وقد تؤثر المكملات أيضًا على قدرة الجسم على امتصاص العناصر الغذائية أو الأدوية الأخرى، لذا يجب استشارة الطبيب قبل البدء بتناول مكملات الكالسيوم.

وتشير أعراض الإمساك والغازات والانتفاخ عادةً إلى الافراط في تناول مكملات الكالسيوم، وتكمن خطورة الكالسيوم الزائد في خطر الإصابة بحصوات الكلى، وفي حالات نادرة، يمكن أن يسبب الكثير من الكالسيوم رواسب في الدم، وهو ما يطلق عليه "فرط كالسيوم الدم".

ويعتقد بعض الأطباء أن تناول مكملات الكالسيوم يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، لكن يختلف البعض الآخر مع هذا الرأي.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 14 ساعة

وزير الاتصالات: سرعة الإنترنت تضاعفت 3 مرات خلال 14 شهرا

منذ حوالي 18 ساعة

بسبب واقعة محمد رمضان.. وزير الطيران يقبل استقالة رئيس شركة "سمارت"

منذ ساعتين و 42 دقيقة

اتحاد الكرة يرجع في قراره بشأن الأهلي والزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

حقيقة بيع تذاكر القطارات من خلال شركات خاصة

ads

الصور

image description

نجوم الفن فى العرض المسرحى "سكة السفر" على مسرح الهوسابير (صور)

image description

ملخص مباراة بيراميدز وسموحة

image description

بالصور.. نجوم الفن فى مهرجان "اليوم الدولى" بالأوبرا

image description

المؤتمر الصحفي لمهرجان الموسيقى العربية

image description

أبطال "بين بحرين" يحتفلون بالعرض الخاص

الأكثر قراءة

"نسيت تلبس البنطلون".. إطلالة مثيرة لـ "رانيا يوسف" على البحر

اتحاد الكرة يرجع في قراره بشأن الأهلي والزمالك

أسرار تحالف محمد على وأيمن نور لنشر الفوضى

نافخو الصافرات.. كيف كشفت تسريبات الإخوان صراع الحصول على تمويلات؟

أيام زمان

نجاح الموجي يسخر من الهضبة وأنغام ومحمد فؤاد (فيديو)

ليلى فوزي هربت من زحام الجمهور لتصطدم بالمعلم بحبح.. تعرف على القصة

علاقة سرية انتهت بالإفلاس.. حكاية أغنى سيدة بمصر في حياة يوسف وهبي

في ذكرى ميلاده.. أسرار عن حياة أمير الشعراء أحمد شوقي (فيديو)

نجم الساعة

حمادة هلال يخضع لجلسة تصوير جديدة بعدسة مصور "الدستور" هادى كرم

الصحة

دراسة تكشف أفضل أجهزة الفحص لاختبار تشققات المفاصل

خطورة الإفراط في تناول الكالسيوم

3 مشروبات شائعة تسهم فى إطالة العمر

"الصحة العالمية": 7 ملايين شخص تلقوا علاج السل خلال 2018

الرئيس نيوز

الحكومة: لا ضرائب جديدة على السجائر والمشروبات الغازية

مصر تدعو البنك الدولي وصندوق النقد لزيادة دعمهما لتحقيق التكامل بأفريقيا

"العفو الدولية" تتهم تركيا بارتكاب جرائم حرب في سوريا

رغم قرار وقف إطلاق النار.. مقتل 5 مدنيين في غارة تركية على شمال سوريا

منوعات

فنان بريطاني يكافئ من يعرفون "سبب أهمية الفن" بقطع أصلية

وصول الأمير ويليام وقرينته كيت إلى إسلام آباد بعد هبوب عاصفة

اقتراح نوع جديد من البطاريات يعمل ببلورات اصطناعية

جينفر أنيستون تحطم رقما قياسيا على "إنستجرام"

كشكول

دراسة تكشف عن فوائد الإنجاب بالنسبة للمرأة

نشرة أخبار "كشكول" التعليمية

غداً.. افتتاح 11 غرفة عمليات جديدة بمستشفى الدمرداش

٧٠٠ ألف طالب وطالبة مستهدفون في حملة تطعيمات القليوبية

إسلام سياسي

مخطط إخواني جديد للتواجد في بلجيكا للتحريض ضد مصر

القصة الكاملة لفضيحة الإخوان في أوروبا

الولايات المتحدة تعلن وقف إطلاق النار في شمال سوريا

خالد الجندي: الجماعة الإرهابية ظلمت شيخ الأزهر "سيد طنطاوي" بسبب المعاملات البنكية


زيت وسكر

استجابة لمبادرة عكاشة.. “الأوقاف” تدعم حملة ازالة وصمة المرض النفسي

برج العرب تستعد لفصل الشتاء

ماذا قال وزير الإسكان عن وحدة إدارة المشروعات بالوزارة؟

آخر تطورات تطبيق التأمين الصحي الجديد

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
السادات والتيار الإسلامى «2-2»
مؤمن المحمدي
حبيبَها
مدحت بشاى
إنه تدين وهمى.. فناهضوه
ماجد حبته
الجعجعة إسلامية.. والسلاح إسرائيلى!
المزيد

الثقافة

غزل المحلة للفنون الشعبية تتألق بالرديسية.. صور

بالصور.. فرقة رضا تتألق في أرمينيا

قوافل التعمير ومحاربة الإدمان بثقافة الوادى الجديد

شبين الكوم للموسيقى العربية تحتفل بالعيد القومى للغربية

صفحتنا ع الفيس بوك