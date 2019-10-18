"مستقبل وطن" بالوادى الجديد يتابع أعمال "مهنتك مستقبلك"

بدأ حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة الوادى الجديد، في إطلاق مبادرة "مهنتك مستقبلك"، وذلك برعاية وزارة القوي العاملة ومحافظة الوادى الجديد، والتنسيق مع النائب تاملا عبد القادر، الأمين العام المساعد للحزب بالمحافظة.



وتفقد النائب جمال آدم، أمين حزب مستقبل وطن بالوادى الجديد، مشروع "مهنتك مستقبلك" بالوحدة المحلية لقري ناصر بمركز الخارجة للفتيات على مهنة الخياطة، والذي يضم عدد 15 متدربة لمدة شهر وأيضا 15 شابًا لمهنة الكهرباء والسباكة بالتنسيق مع مديرية القوي العاملة.



وكان قد أعلن حزب مستقبل وطن، عن بدء فعاليات مبادرة "مهنتك مستقبلك" بقرية ناصر الثورة جنوب مدينة الخارجة، بالتعاون بين المحافظة ووزارة القوي العاملة وحزب مستقبل وطن بالوادي الجديد.



وأكد تامر، النائب تامر عبدالقادر، الأمين العام المساعد للحزب بالمحافظة، أن أمانة الحزب برئاسة النائب جمال آدم، وبالتعاون والتنسيق مع وزارة القوي العاملة، ومحافظة الوادي الجديد بدأت، فعاليات المبادرة، انطلاقًا من قرية ناصر الثورة بمدينة الخارجة، كذا تقديم كل سبل الدعم لتنظيمها وإنجاحها علي أرض المحافظة.



وأوضح أن المبادرة تتضمن تدريب 15 سيدة علي مهنة الخياطة، ومنح أكفأ ثلاث سيدات ماكينة خياطة هدية، وكذا تدريب 15 عاملًا علي مهنة السباكة ومثلهم علي مهنة الكهرباء ومنح أكفأهم 6 حقائب عدة هدية، مع منحهم جميعًا رخصة مزاولة المهنة من وزارة القوي العاملة، علي أن تتولي أمانات حزب مستقبل وطن بقري ومراكز المحافظة اختيار المتدربات والمتدربين الأكثر احتياجًا، وذلك بالاستعانة بقاعدة بيانات الحزب في القري، لتصل المبادرة لمن يستحق.