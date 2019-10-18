حسام فتحي يروي تفاصيل إصابته أثناء بطولة العالم للسومو "فيديو"

قال حسام فتحي، الحاصل على برونزية بطولة العالم في رياضة السومو، إنه أثناء البطولة تعرض لإصابة قوية أثناء مواجهته مع لاعب المنتخب الجورجي، وكان هناك رمال زائدة وشعرت بأنني تعرضت إلى خلع بمفصل القدم.



وأضاف "فتحي"، خلال لقائه ببرنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc"، أن تشخيص الإصابة بعد ذلك كان عبارة عن تمزق في الأوتار، مشيرًا إلى أن تلك الإصابة كانت ستكون السبب في توديعه البطولة.



يذكر أن بعثة المنتخب الوطني للسومو قد حصلت على برونزية بطولة العالم والتي أقيمت باليابان.