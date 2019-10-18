مانشستر يونايتد يرغب فى ضم لاعب ليفربول السابق

قالت شبكة سكاي سبورت العالمية إن رغبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة هي ضم اللاعب الدولي الألماني إيميري تشان، لاعب وسط نادي ليفربول السابق ونادي يوفنتوس الإيطالي الحالي.



‏وأضافت الصحيفة أن مانشستر يونايتد يفكر بالتحرك في يناير لضم لاعب وسط ليفربول السابق إيمري تشان بعد مشاكله مع فريقه الحالي يوفنتوس الإيطالي.



يذكر أن العديد من التقارير الإيطالية أكدت رغبة اللاعب الدولي الألماني في الرحيل عن السيدة العجوز بعد عدم انضمامه لقائمة الفريق في بطولة دوري أبطال أوروبا، وعدم اعتماد المدير الفني لفريق يوفنتوس ساري عليه.