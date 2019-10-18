تعرّف على أبرز المعلومات عن إقليم كتالونيا (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرًا يرصد أبرز المعلومات عن إقليم كتالونيا، حيث إنه يحده من الشرق البحر المتوسط، ومن الشمال فرنسا وإمارة أندورا، ومن الجنوب مقاطعة فالنسيا الإسبانية، وأن سكانها يتحدثون الإسبانية وإحدى لهجات اللغة القسطانية، بالإضافة إلى اللغة الكتالونية.



وأضاف التقرير، أن كتالونيا تمتلك علمًا مميزًا استوحى مصمموه الخطوط الحمراء والذهبية من شعار مدينة برشلونة، لافتًا إلى أن مساحتها تبلغ 32114 كم مربع، كما يبلغ عدد سكانها أكثر من 7 ملايين و500 ألف نسمة.



وأشار التقرير، إلى أن سكان إقليم كتالونيا يحتفلون بالعيد القومى في الحادى عشر من سبتمبر من كل عام، واقتصادها يعد من أقوى الاقتصادات فى أوروبا، حيث يعادل الدنمارك وفنلندا، مؤكدًا أنه يسهم بنحو 20% من إجمالى الناتج المحلى الإسبانى، حيث تنافس مدريد العاصمة لتكون أغنى المناطق الإسبانية.



وأوضح التقرير، أنها تحتل المرتبة الرابعة لجهة إجمالى الناتج المحلى للفرد والذى يصل نحو 33.600 دولار، مشيرًا إلى أن عاصمتها برشلونة وشواطئ كوستا برافا أكثر مناطق إسبانيا استقطابا للسياح.