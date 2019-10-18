"سوريا أولًا": أردوغان سيفتعل حججًا لخرق وقف إطلاق النار

قال سلمان شبيب، رئيس حزب سوريا أولًا، إن أردوغان لم يلتزم بأى اتفاقية لا تسمح له بتحقيق أطماعه بالأرض السورية، مشيرًا إلى أن تركيا دائمًا تجد بدائل، وستقوم بافتعال حجج لخرق وقف إطلاق النار والتمدد أكثر.



وأضاف "شبيب"، عبر مداخلة هاتفية بفضائية "إكسترا نيوز"، أن أردوغان يحاول خرق أراضى جديدة على الأرض السورية كما نرى فى الشمال، موضحًا أن هذا السيناريو الجديد بنى نتيجة الاتفاقات، التى تمس بالسيادة والأرض السورية.



وأشار "شبيب" إلى أن هناك ترتيبات من قبل "ترامب" وافقت عليها تركيا وتضر سوريا، مؤكدًا أن شعب سوريا سيقاوم تلك الترتيبات، خاصة أن هذا الاتفاق غير واضح عندما يؤكد على السيادة السورية وبنفس الوقت يسمح بالقيادة التركية بإنشاء تلك المنطقة التى طالما حلم بها أردوغان.

