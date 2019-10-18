تعليق زيدان على تأجيل الكلاسيكو

أكد الفرنسي زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أهمية مباراة الغد أمام نظيره ريال مايوركا، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز "الليجا"، وأنه لا يفكر في فترة الانتقالات الشتوية في الوقت المقبل.



وعلق زيدان على مباراة الكلاسيكو قائلا: "أنا مهتم بهذا الموضوع، لكننا سنفعل ما يقولونه لنا الاتحاد الإسباني، الشيء المهم هو الاستعداد عندما يحين الموعد أعرف أن هناك الكثير من النقاش، لكن موقفي هو سنكون مستعدين للعب في التاريخ الذي يخبروننا به، إذا اضطررنا للعب الكلاسيكو في تاريخ 26، سنلعب وإذا تم تأجيله فسوف نكون مستعدين".



وأضاف زيدان: "يوفيتش لا يشعر بالإحباط هو يعرف الوضع، وأعتقد أنه أفضل بكثير مما كان عليه في البداية إنه يتكلم الإسبانية شيئًا فشيئًا ويدخل في الديناميكية سوف نعتمد عليه وسيحصل على فرصة بالفترة المقبلة".



ومن المقرر أن يواجه نادي ريال مدريد نظيره فريق ريال مايوركا غدًا ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.